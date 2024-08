Bientôt sur  Arcade : Crayola Adventures, The Battle of Polytopia+ et Bloons TD Battles 2+

Comme c'est le cas depuis le début de l'année, Apple vient de révéler ce à quoi les abonnés d'Apple Arcade peuvent s'attendre le mois prochain en termes de nouveaux jeux et de mises à jour. Après un maigre mois de février, mars nous proposera un jeu original et deux classiques.



L'Apple Arcade Original est Crayola Adventures de Red Games Co, les deux autres sont The Battle of Polytopia+ et Bloons TD Battles 2+. Tous sortiront le 7 mars.

Les jeux à venir sur Apple Arcade en mars 2024

Crayola Adventures (Jeu, , iPhone / iPad, v0.8, 1,5 Go, iOS 13.0, RED GAMES CO, LLC) Entrez dans le monde de Crayola Adventures, où la narration ouverte et le jeu d’aventure s’allient pour créer des expériences en constante évolution qui donnent vie à votre créativité et à vos idées. Vos histoires. Vos règles. Dans "Les aventures Crayola", vous devez former un groupe de rock ou pop à votre image, ou choisir d'explorer l'espace infini avec une fusée de votre conception. Si l'aventure musicale ou spatiale ne vous attire pas, engagez-vous dans un duel d'esprit contre un génie du mal, ou mieux encore, liez-vous d'amitié avec lui, voire transformez-le en girafe bleue majestueuse. Personnalisez votre espace personnel pour des moments conviviaux ou pour en faire une forteresse de malfaisance. Partez à la rescousse d'un robot pour en faire un héros, ou peut-être que le véritable héros est ce dragon violet qui se délecte des chaussettes malodorantes de votre père. C'est votre choix ! Télécharger le jeu Crayola Adventures





The Battle of Polytopia+ (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v2.8.1, 160 Mo, iOS 13.5, Midjiwan AB) "The Battle for Polytopia" est un jeu de stratégie tour par tour primé où vous menez votre tribu à la victoire en contrôlant la carte, affrontant les tribus ennemies, explorant de nouvelles terres, et développant des technologies. Offrant des modes solo et multijoueur, ainsi que des fonctionnalités telles que le matchmaking mondial, la diplomatie, et des stratégies variées pour l'expansion et le combat, ce jeu gratuit est idéal pour le jeu hors-ligne et parfait pour les amateurs de stratégie recherchant une compétition tactique. Cette version "+" est le jeu sorti il y a 7 ans, mais complet, sans publicité ni in-app. Télécharger le jeu The Battle of Polytopia+