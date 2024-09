Dominez le monde dans The Battle of Polytopia+ sur Apple Arcade

Aux côtés de Bloons TD Battles 2+ et Les aventures Crayola, Apple propose le jeu The Battle of Polytopia en version "+" pour ses abonnés Apple Arcade. Un nouveau jeu de stratégie sorti initialement en 2016 sur l'App Store. Avec son look à la Minecraft et son principe à la Civilization, il y a de quoi faire pendant des heures.

Découvrez The Battle of Polytopia+

La bataille pour Polytopia est un jeu primé de stratégie tour à tour ayant pour but de contrôler la carte, combattre les tribus ennemies, découvrir de nouvelles terres, et maîtriser de nouvelles technologies. En tant que seigneur d’une tribu, vous devez bâtir votre civilisation dans une compétition tour à tour avec les autres tribus. Le jeu hors-ligne est possible. Parfait pour les voyages.

Regardez la bande-annonce de la mise à jour "Diplomatie" de "The Battle of Polytopia" ci-dessous :

Le jeu propose une multitude de fonctionnalités, dont des modes solo et multijoueur, un matchmaking global, des options diplomatiques, ainsi que divers modes de jeu qui enrichissent l'expérience. Avec des graphismes cubiques très épurés et un gameplay stratégique profond, "La bataille pour Polytopia" offre aux amateurs de stratégie un défi captivant et renouvelable grâce à des cartes générées automatiquement et à une variété de tribus aux cultures uniques.

Notre avis sur Polytopia

Cependant, The Battle of Polytopia reste un jeu court, car adapté aux mobiles. C'est parfait pour ceux d'entre nous qui aiment les jeux de conquête du monde mais n'ont pas le temps de jouer tout une journée. Chaque bataille est différente. La mécanique est simple, mais chaque défi vous fait réfléchir. Une stratégie qui fonctionne bien sur une carte peut ne pas fonctionner sur une autre. Super, amusant, efficace et agréable.



Si vous n'avez pas d'abonnement à Apple Arcade, le jeu existe en version free-to-play sur App Store. Il est également disponible sur Google Play pour Android et Steam pour PC et Mac.

