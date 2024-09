Imaginez de folles histoires dans "Les aventures Crayola" sur Apple Arcade

Autre nouveauté sur le service Apple Arcade avec Les aventures Crayola, un magnifique jeu pour enfants qui offre une narration ouverte afin de laisser la créativité s'exprimer. Tout est à la disposition des jeunes joueurs, une sorte de boîte à outils pleine de magie et qui ne demande qu'à être ouverte. Une exclusivité Apple Arcade qui sort aux côtés de Bloons TD Battles 2+.

Découvrez Les aventures Crayola

Entrez dans le monde des Aventures Crayola, où la narration ouverte et le jeu d’aventure s’allient pour créer des expériences en constante évolution qui donnent vie à votre créativité et à vos idées. Vos histoires. Vos règles.

"Les Aventures Crayola" est plutôt à voir comme un livre numérique à compléter qui met en avant l'illimité de votre imagination, vous permettant de créer des histoires uniques, des personnages et des mondes selon vos envies. Que ce soit en formant un groupe de musique, en explorant l'espace, en devenant ami avec un génie maléfique, ou même en transformant ce dernier en girafe bleue, le jeu vous donne le contrôle total sur le récit et l'environnement, stimulant ainsi votre créativité.



Pour ce faire, le titre de Red Games propose une variété de genres et de décors pour vos livres, des outils de création numérique Crayola pour personnaliser vos héros et leurs aventures, et des options infinies pour façonner chaque session de jeu. Mais surtout, sachez que "Les aventures Crayola" encouragent l'apprentissage par le jeu, en développant les compétences de résolution de problèmes, de lecture, d'écriture, et de narration, tout en offrant un divertissement familial sécurisé sans achats intégrés.

Avec des mises à jour de contenu mensuelles, "Les Aventures Crayola" garantit une source constante d'inspiration, permettant aux joueurs de tous âges d'explorer, de créer, et de jouer sans s'ennuyer. En outre, les développeurs du jeu s'engagent à garantir la confidentialité et la sécurité en ligne des enfants, conforme à la COPPA et au RGPD, offrant ainsi une expérience de jeu sûre pour toute la famille.



Une belle nouveauté à découvrir sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac avec un abonnement à Apple Arcade. Pas mal !

Télécharger le jeu Les aventures Crayola