La guerre des ballons reprend avec Bloons TD Battles 2+ sur Apple Arcade

Comme annoncé le mois dernier, l'excellent tower defense Bloons TD Battles 2 est disponible sur Apple Arcade, dans sa version "+". Sans achat intégré, ni publicité, Bloons TD Battles 2+ est l'un des meilleurs représentant du genre depuis 2021, date de sa sortie sur App Store. Cette fois, les abonnés "Arcade" peuvent y jouer sans surcoût.

Découvrez Bloons TD Battles 2+

Prêt(e) à relever le Défi de héros ? Découvre un tout nouveau mode de jeu Un joueur pour la première fois dans Battles 2 ! Affronte Quincy, Gwen ou Striker Jones, et tente de survivre face à leurs attaques et d’atteindre la dernière manche. Ce super nouveau mode est même disponible hors ligne, l’idéal pour peaufiner ta stratégie.

Découvrez d'abord la suite de Bloons TD en vidéo :

Ce jeu de stratégie de défense de tours (tower defense) n'a pas pris une ride, avec des héros puissants, des tours de singe épiques, des cartes dynamiques et de nouvelles façons de détruire les Bloons, les fameux ballons. Selon le contexte et votre niveau, vous devrez adopter une stratégie totalement différente, passive ou offensive, en prenant en compte l'ennemi ainsi que les cartes en votre possession. Le jeu en temps réel requiert une attention de tous les instants, alors ne vous fiez pas à son esthétique enfantine. Heureusement, l'interface est très ergonomique, contrairement à certains concurrents parfois difficilement maniable sur iPhone.

Notre avis sur Bloons TD 2+

On apprécie Bloons TD 2 (aussi disponible sur App Store) pour son gameplay très accessible, ses graphismes décalés, ses nombreux héros et tours, ainsi que sa bande-son très percutante. Sans oublier la possibilité de jouer en ligne ou seul, contre l'ordinateur. C'est un vrai plus.



En revanche, la mécanique d'xp rend le grinding nécessaire, surtout qu'ici, aucun achat intégré ne permet de gagner du temps. En clair, c'est un jeu qui s'inscrit dans la durée.



Si vous n'avez pas d'abonnement à Apple Arcade, le jeu existe en version free-to-play sur App Store.

