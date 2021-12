Sorties jeux : Rocket League Sideswipe, PAKO 3, Lineage2M

Aujourd'hui 19 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Rocket League Sideswipe, PAKO 3, Lineage2M.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Trivia Crack Explorer (Jeu, , iPhone / iPad, v2.0.3, 497 Mo, iOS 10, Etermax) Vous souhaitez jouer pendant que votre adversaire finit son tour ? Essayez la nouvelle expérience Trivia Crack qui vous permet de jouer par vous-même. Plein de trivia, sans attente.



Milly sème le chaos et Willy a besoin de votre aide pour sauver ses amis. Répondez aux questions pour passer de niveau et découvrir de nouvelles cartes. En cours de route, vous trouverez de nouveaux défis et des personnages incroyables.



• Répondez à des séries de questions pour gagner

• Choisissez vos thèmes de trivia préférés

• Sauvez les Trivis Télécharger le jeu gratuit Trivia Crack Explorer





Rocket League Sideswipe (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.0.2, 988 Mo, iOS 11.0, Psyonix LLC) Par les créateurs de Rocket League : le football avec des voitures a été réinventé pour appareils mobiles ! Plongez-vous dans le jeu avec les commandes tactiles intuitives. Il suffit de mettre le ballon dans le but adverse, mais attention ! Votre adversaire tentera aussi de marquer. Mettez le turbo pour être plus rapide, ou utilisez-le pour décoller et faire d'incroyables manœuvres dans les airs, laissant votre adversaire bouche bée.



Les matchs durent seulement deux minutes, ce qui rend Rocket League Sideswipe vraiment facile et pratique, où que vous soyez. Bonne chance !



Un jeu rapide et facile à prendre en main

Affrontez-vous dans des parties en 1c1 ou 2c2 ! Rocket League Sideswipe est facile à apprendre et à jouer où que vous soyez ! Télécharger le jeu gratuit Rocket League Sideswipe





Postknight 2 (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.2, 549 Mo, iOS 11.0, Kurechii) Partez à l'aventure sur des sentiers périlleux et livrez-vous à des personnages vivants, avec leurs propres passions et combats. Développez des liens spéciaux et créez des souvenirs durables avec les amoureux de Prism. Devenez une partie de ce monde fantastique en cherchant à faire la plus petite différence avec les gens que vous rencontrez et les endroits où vous voyagez.



Vous démarrez le voyage en tant que Postknight inexpérimenté. Pour obtenir votre diplôme, il faudra terminer les quêtes de livraison et passer les examens. Ensuite, le côté RPG vous permettra de monter les rangs jusqu'au plus haut niveau de Postknights S-Rank. Télécharger le jeu gratuit Postknight 2





PAKO 3 (Jeu, Action / Course, iPhone / iPad, v1.0, 414 Mo, iOS 11.0, Tree Men Games) Notre jeu de courses-poursuites original est de retour ! Pako 3 propose un nombre incroyable de niveaux et de voitures à débloquer, tout en conservant une jouabilité intuitive. Échappez aux flics dans des niveaux comme vous n'en avez jamais vus, traversez les circuits de course à toute allure et défiez des boss exigeants !



+ Jouabilité simple et addictive

+ Plus de 30 niveaux et voitures à débloquer

+ Récupérez des objets bonus pour vous aider dans votre aventure ! Télécharger le jeu gratuit PAKO 3





Lineage2M (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v4.0.4, 3,1 Go, iOS 12.0, NCSOFT) Êtes-vous un joueur ou un conquérant ? Explorez le MMORPG mobile en tête des charts de NCSOFT en provenance de Corée du Sud sur une scène mondiale. Testez votre puissance et votre courage dans un monde ravagé par la guerre qui s'étend sur deux continents épiques. La franchise populaire Lineage2 de NCSOFT arrive sur mobile à l'échelle mondiale où des milliers de joueurs peuvent se battre pour la suprématie dans un monde ouvert immersif. Vivez une nouvelle ère pour les MMORPG dans Lineage2M. Télécharger le jeu gratuit Lineage2M





Leap: A Dragons Adventure (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1, 172 Mo, iOS 11.0, Ricardo Mendonca) Leap : A Dragon's Adventure vous emmène dans de nouveaux mondes magnifiques avec de nombreuses choses à découvrir. Dans ce jeu de plates-formes, vous pourrez contrôler un adorable dragon et découvrir différents environnements tout en affrontant de nombreux obstacles difficiles. Vous ressentirez les vents glacés du nord, les vibrations relaxantes de la terre japonaise, et bien d'autres endroits étonnants accompagnés de bandes sonores étonnantes.



Leap : A Dragon's Adventure est un jeu avec :

- Des graphismes étonnants, colorés et vifs avec des performances fluides dans une expérience rafraîchissante !

- De nombreuses peaux, yeux et cornes pour personnaliser votre dragon comme vous le souhaitez !

- De nombreux succès et défis à relever ! Télécharger le jeu gratuit Leap: A Dragons Adventure





Figure Fantasy (Jeu, Jeux de rôle / Cartes, iPhone / iPad, v3.58.1100, 575 Mo, iOS 11.0, KOMOE TECHNOLOGY LIMITED) Le premier jeu mobile de figurines idiotes en 3D, Figure Fantasy, est arrivé en beauté ! Ici, vous deviendrez le maître des figurines, et vivrez une merveilleuse aventure dans leur monde miniature.



HISTOIRE MINIATURISÉE EN 3D

La technologie PBR (Physically Based Rendering) restitue chaque centimètre carré des figurines avec une grande précision, présentant parfaitement les textures des matériaux et la réfraction de la lumière du monde réel.



COLLECTIONNEZ DES CENTAINES DE FIGURINES

Passez une commande pour acheter une "Blind Box" d'un simple toucher, déchirez la boîte en papier, et recevez une surprise, "Wishlist +200x Draw Option" mode directionnel, vous ne manquerez plus vos figurines préférées ! Télécharger le jeu gratuit Figure Fantasy





Downhill Smash (Jeu, Course, iPhone / iPad, v1.0.0, 154 Mo, iOS 11.0, ZeptoLab UK Limited) Dévale des descentes à tombeau ouvert et atomise tout sur ton passage pour te frayer un chemin jusqu'à la victoire ! Distance l'avalanche en boostant ton rocher balistique à l'aide d'armes uniques et dévastatrices issues tout droit d'un arsenal exhaustif !



Un jeu des créateurs de C.A.T.S.: Crash Arena Turbo Stars, Cut the Rope et Crossy Road.



- GAMEPLAY AVEC MOTEUR PHYSIQUE Détruis tout ce qui se dresse sur ton chemin !

- Fabrique le top du top des machines de destruction de zombies !

- Traverse à vitesse grand V un monde post--apocalyptique totalement déjanté Télécharger le jeu gratuit Downhill Smash





Coffee Inc 2 (Jeu, Simulation / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0, 277 Mo, iOS 14.7, Side Labs LLC) Bienvenue dans The Coffee Inc 2 : la nouvelle génération de The Coffee Inc, un jeu de simulation d'entreprise très populaire dans le monde.



En tant que fondateur et PDG, votre rôle est de lancer votre boutique de café, de gérer les mélanges de grains de café, de créer les meilleurs produits de café, d'embaucher et de motiver les meilleurs talents, de mener un marketing efficace, de gérer les finances, d'étendre l'entreprise à plusieurs villes et de construire le plus grand empire du café !



- Ouvrez des centaines de cafés dans plusieurs villes, mais vous avez maintenant affaire à de vraies villes : San Francisco, Chicago, New York, Tokyo, Londres, Paris et Berlin.



- Vous pouvez également choisir une devise de jeu parmi USD, EURO, JPY et GBP.



- Choisissez l'intérieur et l'extérieur de vos magasins ainsi que les équipements pour le café afin de positionner vos magasins de manière unique. Vous pouvez même désormais concevoir des intérieurs personnalisés. Télécharger Coffee Inc 2 à 1,99 €





BreweryBoss (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0, 145 Mo, iOS 11.0, FunnerSoft, LLC) Vous êtes le patron d'une brasserie en démarrage.



Vos clients voudront commander certains styles de bière et vous devrez les apprendre. Une fois que vous aurez appris la recette, votre brasserie commencera automatiquement à exécuter les commandes des clients.



Un jeu assez cool. C'est en partie oisif et en partie gestion sim. Télécharger le jeu gratuit BreweryBoss





Bloons TD Battles 2 (Jeu, Stratégie / Action, iPhone / iPad, v1.0, 85 Mo, iOS 10.0, Ninja Kiwi) Bravez une série d'arènes exigeantes et prouvez que vous êtes capable d'entrer au légendaire Palais des Maîtres et de vous y couvrir de gloire !



Les créateurs de Bloons TD 6 vous présentent un tout nouveau volet du jeu numéro un de « tower defense » en face-à-face. Recrutez votre héros, composez votre équipe de puissantes tours de singe et préparez-vous à affonter en tête-à-tête d'autres joueurs et d'inexorables vagues de Bloons !



* Damez le pion à votre adversaire et débordez-le lors de parties intenses en face-à-face

* Équilibrez la solidité de vos défenses et la préparation d'une offensive de Bloons capable de submerger votre adversaire

* D'innombrables combinaisons stratégiques peuvent vous mener à la victoire Télécharger le jeu gratuit Bloons TD Battles 2





Asphalt Xtreme (Jeu, , iPhone / iPad, v0.0.8, 1013 Mo, iOS 15.0, Netflix, Inc.) Exclusivement réservé aux abonnés Netflix.



Vivez une expérience de course automobile tout-terrain de l'extrême ! Partez à l'assaut des canyons et des dunes, et doublez vos concurrents à vitesse grand V. Oubliez tout ce que vous savez sur les courses de voiture, ne vous fiez qu'à votre instinct et laissez-vous griser !



Laissez parler la puissance d'un monster truck 4x4. Roulez à toute allure en pilotant un bolide ou foncez sur les pistes avec un buggy tout-terrain, une voiture de rallye ou un camion fou ! Télécharger le jeu gratuit Asphalt Xtreme





Alien Tower (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0.001, 43 Mo, iOS 10.0, Laurent Bakowski) Jeu d'arcade nécessitant précision et anticipation.

Amusant, simple et addictif, bienvenue à Alien Tower ! Télécharger le jeu gratuit Alien Tower





Nouveaux jeux payants iOS :

Skeletal Avenger (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.6, 256 Mo, iOS 10.0, 10tons Ltd) Skeletal Avenger est un jeu roguelite de combat, qui propose un arsenal massif de dons meurtriers et de coups spéciaux à en perdre la tête ! Ranimez des squelettes et vengez votre propre mort par la force des armes !



- Définissez à chaque tentative votre style de jeu avec plus de 50 dons et accessoires !

- Décapitez-vous vous-même pour lancer des attaques spéciales qui dépendent de votre couvre-chef

- Luttez dans quatre biomes différents, les donjons ténébreux, le cloaque des égouts, les grottes sombres et le château du sorcier

- Affrontez plus d'une douzaine d'ennemis aux comportements uniques Télécharger Skeletal Avenger à 5,99 €





QB Planets (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.89.359, 320 Mo, iOS 11.0, Madowl Games LTD) Aimez-vous résoudre des énigmes... dans l'espace ? QB Planets est une aventure spatiale en cubes, adaptée aux familles, qui mettra au défi vos compétences en matière de résolution de puzzles. Incarnez votre astronaute et explorez des planètes étranges et magnifiques dotées de pouvoirs mystérieux et d'environnements dangereux. Localisez et collectez des étoiles pour alimenter votre vaisseau et décollez vers de nouvelles planètes passionnantes. Évitez les obstacles et trouvez un chemin sûr vers votre vaisseau en faisant le moins de mouvements possible tout en collectant 3 étoiles ! Résolvez des énigmes variées et stimulantes tout en aidant votre astronaute à naviguer dans de nouveaux mondes. Déverrouillez des combinaisons spatiales et des vaisseaux spatiaux uniques et amusants en accomplissant des missions spéciales. Défiez vos amis pour devenir le champion de Twist de chaque niveau ! Télécharger QB Planets à 4,99 €





Hotel Hermes (Jeu, Jeux de rôle / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.5, 347 Mo, iOS 11.0, Adjective Noun Studios) Incarnez l'un des opérateurs de la salle du courrier de l'hôtel Hermes, un hôtel prestigieux situé dans le quartier chic de New Olympus. Votre travail consiste à vous assurer que le courrier arrive au bon endroit au bon moment et pour cela, vous devez maîtriser le système archaïque et excentrique utilisé par l'hôtel. Pour ce faire, vous devez maîtriser le système archaïque et excentrique utilisé par l'hôtel. Afin de vous assurer que le courrier arrive au bon endroit, vous devrez apprendre à connaître les clients de l'hôtel, la direction, vos collègues commis au courrier, ainsi que le monde en général.



Au fil du jeu, les lettres que vous enverrez changeront le monde qui vous entoure. Télécharger Hotel Hermes à 3,99 €





SAMURAI SHODOWN IV ACA NEOGEO (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 179 Mo, iOS 11.0, SNK CORPORATION) L'excellente série ACA NeoGeo produite par Hamster sur Switch, PS4 et Xbox apporte de nombreux classiques aux plateformes modernes avec quelques améliorations depuis un certain temps maintenant. SNK a annoncé que cette série ACA NeoGeo a fait ses débuts sur mobile avec trois titres. Contrairement à d'autres versions rétro qui apportent des versions consoles de jeux à domicile, cette série vise à être fidèle aux versions arcade des jeux.



Les trois titres sont Samurai Shodown IV, Alpha Mission II et Metal Slug 5. Tous les trois sont disponibles sans aucun achat d'applications et améliorent plusieurs points tout en restant fidèles aux originaux.



Dans ce travail, en plus des paramètres d'affichage, des paramètres de jeu, des paramètres des boutons, des classements en ligne, etc., les développeurs ont ajouté une fonction de sauvegarde/chargement rapide et une fonction de personnalisation du pad virtuel pour permettre de jouer confortablement sur écran tactile. Télécharger SAMURAI SHODOWN IV ACA NEOGEO à 3,99 €





METAL SLUG 5 ACA NEOGEO (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 188 Mo, iOS 11.0, SNK CORPORATION) L'excellente série ACA NeoGeo produite par Hamster sur Switch, PS4 et Xbox apporte de nombreux classiques aux plateformes modernes avec quelques améliorations depuis un certain temps maintenant. SNK a annoncé que cette série ACA NeoGeo a fait ses débuts sur mobile avec trois titres. Contrairement à d'autres versions rétro qui apportent des versions consoles de jeux à domicile, cette série vise à être fidèle aux versions arcade des jeux.



Les trois titres sont Samurai Shodown IV, Alpha Mission II et Metal Slug 5. Tous les trois sont disponibles sans aucun achat d'applications et améliorent plusieurs points tout en restant fidèles aux originaux.



Dans ce travail, en plus des paramètres d'affichage, des paramètres de jeu, des paramètres des boutons, des classements en ligne, etc., les développeurs ont ajouté une fonction de sauvegarde/chargement rapide et une fonction de personnalisation du pad virtuel pour permettre de jouer confortablement sur écran tactile. Télécharger METAL SLUG 5 ACA NEOGEO à 3,99 €