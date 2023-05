La saison 9 de Rocket League Sideswipe remet le volleyball à l'honneur

Celui qui a été élu par de nombreux joueurs "meilleur jeu 2021 sur iPhone", Rocket League Sideswipe, est de retour aujourd'hui avec la saison 9. Cette nouvelle étape durera jusqu'au 17 juillet avec un tas de nouveautés et de changements. Au cours de cette saison, les joueurs auront la possibilité de débloquer de nouvelles bannières de joueur en fonction de leur rang le plus élevé, mais aussi et surtout de profiter du retour du Volleyball en mode classé.

Rocket League Sideswipe S09

Outre le volleyball, d'autres nouveautés sont au rendez-vous, notamment le "Pink Reaper Goal Explosion" disponible dans la boutique. Cette saison propose également d'autres objets exclusifs, tels que "Black Atomic Blip Goal Explosion" ou encore le futuriste "Saffron Masamune". Il est important de noter que le mode Volleyball sera remplacé lors de la prochaine saison, conformément à la saison précédente.

Season 9 is Now Live in #RLSideswipe! Jump into a game of Volleyball now 🏐



Learn More: https://t.co/h1bInsey1O pic.twitter.com/3bRhqIOl4B — Rocket League Sideswipe (@RLSideswipe) May 22, 2023



Si tout cela ne révolutionne pas la version mobile de Rocket League, force est de constater que le jeu est toujours aussi prenant et agréable, deux ans après son lancement. Comme vu lors de notre test, il a su parfaitement s'adapter à la plateforme avec un gameplay 2D qui sied à merveille aux écrans tactiles, tout en gardant son superbe look 3D. Le seul bémol, c'est que le contenu n'est pas synchronisé entre les versions PC/consoles et mobiles.



Si vous n'avez pas encore télécharger ce titre qui mélange football et voitures, vous pouvez le faire sur l'App Store pour iOS ou sur Google Play pour Android, le tout est entièrement gratuit !

Télécharger le jeu gratuit Rocket League Sideswipe