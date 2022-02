Rocket League Sideswipe donne le coup d'envoi de la saison 2 sur mobile

Psyonix a lancé une version spécifique de Rocket League sur mobile sous la bannière de Rocket League Sideswipe. Il s'agit d'un excellent exemple de contrôles tactiles parfaitement adapté aux iPhone et Android avec une approche particulière grâce à un gameplay 2D bien pensé.



Celui que l'on a classé dans notre top jeux 2021 déclare aujourd'hui la saison 2 ouverte avec un nouveau Rocket Pass, un nouveau mode de jeu et bien plus encore comme des récompenses ponctuelles. Les joueurs de Rocket League Sideswipe débloqueront également des autocollants et des récompenses en fonction du rang atteint dans la saison 1.

Rocket League Sideswipe passe à la saison 2

La saison 2 de Rocket League Sideswipe débute donc officiellement ce mercredi 2 février. Les points forts de la saison 2 sont les listes de jeu occasionnelles pour gagner de l'XP, jouer avec des amis et relever des défis, en plus du nouveau mode volley-ball à durée limitée. Rally Courts est une nouvelle arène ajoutée dans la mise à jour v1.1.



Voici tout le nouveau contenu de la saison 2 :

Le Rocket Pass de la saison 2 est disponible avec du contenu gratuit inédit et des récompenses saisonnières à déverrouiller, ne passez pas à côté !

Sélection occasionnelle : vous ne rêvez pas, cette nouvelle sélection vous permet de faire équipe avec vos amis quel que soit leur rang pour participer à des doubles et des duels occasionnels ! Gagnez de l'EXP, relevez des défis et jouez avec vos amis sans avoir à vous soucier de votre rang. AMUSEZ-VOUS, éclatez-vous, et perfectionnez vos tirs !

Nouveau mode à temps limité : quelqu'un a dit « volley-ball » ? Servez, smashez et marquez dans ce nouveau mode passionnant ! Tous les joueurs commenceront au rang Bronze : à vous de grimper les échelons avant la fin de la saison. Nouvelle arène : Rally Courts Nouveau ballon : ballon de volley-ball

De nouveaux défis vous attendent pour la saison 2, parviendrez-vous à tous les terminer ?

Récompenses de la saison 1 : vous recevrez un titre et un sticker en fonction de votre meilleur classement compétitif lors de la saison 1.

Pour ceux qui ne l'auraient pas encore testé, sachez que Rocket League c'est du football délirant où les joueurs sont remplacés par des voitures. L'objectif reste le même, marquer des buts à votre adversaire, sauf qu'ici tout est spectaculaire.



Les matchs durent seulement deux minutes, ce qui rend Rocket League Sideswipe vraiment facile et pratique, où que vous soyez.



Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, il est disponible sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android.

Télécharger le jeu gratuit Rocket League Sideswipe