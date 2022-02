Warhammer Quest: Silver Tower : coup d'envoi de la saison 2 sur mobile

En décembre dernier, Perchang a publié une importante mise à jour pour Warhammer Quest : Silver Tower en ajoutant notamment le champion chasseur de sorcières. Dans la foulée, nous découvrions les plans du studio pour la deuxième année de Warhammer Quest: Silver Tower sur mobile.

Warhammer Quest: Silver Tower : coup d'envoi de la saison 2

Mise à jour de l'année 2 !

- Nouvelle campagne

- Nouvelles quêtes, Horde quêtes et creusets

- Nouveau champion

- Mode cauchemar

Aujourd'hui, la mise à jour de la deuxième année de Warhammer Quest : Silver Tower est disponible sur iOS et Android dans le monde entier, avec une nouvelle campagne, de nouvelles quêtes, un nouveau champion, le mode de difficulté Cauchemar et bien plus encore. La nouvelle campagne "A Sickening Turn" se déroule dans le ventre d'une grande bête démoniaque, avec le Chevalier des linceuls en tant que nouveau champion des Nighthaunt.

Avec la mise à jour d'aujourd'hui, Warhammer Quest: Silver Tower entame donc sa deuxième saison, la première avec des quêtes quotidiennes, des gantelets et des épreuves hebdomadaires. Perchang annonce également d'autres nouveautés pour cette année, notamment un mode multijoueur, de nouveaux champions, de nouvelles campagnes et bien plus encore. Si vous n'avez pas joué au jeu depuis un certain temps, Perchang a déjà mis en avant la mise à jour "Fyre and Sorcery" qui a suivi l'énorme campagne "Shadows Over Hammerhal" en juin dernier, la mise à jour March of Chaos en mars dernier et "Hag Queen" le mois d'avant.



Warhammer Quest: Silver Tower est un Dungeon Crawler qui propose une belle réalisation 3D avec une campagne immense qui recense plus de 200 combats dans 25 environnements différents. L'ensemble est le prétexte à des combats tactiques passionnants, même si le côté freemium est parfois gênant pour la progression.



Découvrez Warhammer Quest : Silver Tower gratuitement sur l'App Store pour iOS et Google Play pour Android.

Télécharger le jeu gratuit Warhammer Quest: Silver Tower