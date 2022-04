Rocket League Sideswipe lance déjà la saison 3 avec le mode Trios

Psyonix a récemment proposé une version de Rocket League exclusive mobiles, sous la forme de Rocket League Sideswipe, qui est un excellent exemple de portage intelligent avec des contrôles tactiles de grande qualité. Figurant parmi les 25 meilleurs jeux iPhone de l'année 2021, Rocket League Sideswipe a reçu plusieurs mis à jour avec du nouveau contenu et divers correctifs depuis son lancement. Aujourd'hui, la saison 3 a été mise en ligne, apportant un nouveau Rocket Pass, le mode Trios pour jouer avec deux amis ensemble, l'arène Longfield, le mode spectateur, et bien plus encore.

Regardez la bande-annonce du jeu ci-dessous :

La saison 3 de Rocket League Sideswipe commencera officiellement plus tard aujourd'hui. Le nouveau Rocket Pass de la saison 3 propose comme d'habitude de nouvelles récompenses saisonnières gratuites. Vous pouvez maintenant activer les indicateurs hors écran pour les positions des autres joueurs et essayer la nouvelle méthode de zoom de la caméra également avec la mise à jour 1.3.0 Les contrôles ont été améliorés pour le tactile et les manettes avec un nouveau joystick statique, ainsi que la personnalisation de la position de ce dernier.



Pour les joueurs qui n'auraient pas connaissance de Rocket League, il s'agit d'un jeu de football où les joueurs sont remplacés par des voitures. Un jeu déjanté aussi prenant que tactique !



Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, il est disponible sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android gratuitement.



Voici les notes de versions complètes de Rocket League Sideswipe 1.3.0 :

NOUVEAU CONTENU



- Le Rocket Pass de la Saison 3 est là, jusqu'à quel rang vous propulserez-vous ?

-- La Saison 3 comprend du contenu gratuit inédit et des récompenses saisonnières à déverrouiller. Ne passez pas à côté de cette intense Saison !

- Nouveaux modes à temps limité :

-- Trios : vous avez bien compris, vous et vos amis pouvez maintenant faire équipe et participer aux événements compétitifs à trois ! Comment vous en sortirez-vous dans ce mode surpuissant ?

-- Nouvelle arène : Longfield

- Mode spectateur !

-- Montrez de quoi vous êtes capable ! Vous pouvez désormais créer un groupe privé avec vos amis et choisir un spectateur. Exhibez vos techniques, vos flips et vos tirs puissants avec vos amis.

- Récompenses de la Saison 2 :

-- Les joueurs déverrouilleront une bannière et un titre bonus en fonction du plus haut rang compétitif atteint pendant la Saison 2. Quel rang avez-vous atteint ?

- Indicateurs hors champ :

-- Visualisez facilement la position des autres joueurs ou de la balle lorsqu'ils sont hors champ.

-- Les joueurs peuvent modifier l'indicateur hors champ à leur guise dans le menu d'options.

- Nouvelle méthode de zoom dans les paramètres de jeu :

-- Méthode centrée afin de toujours avoir de la visibilité sur la voiture du joueur.

-- Méthode de zoom arrière qui affiche toute l'action du match sur l'écran.

- Nouvelle séquence d'introduction de match.



CHANGEMENTS ET MISES À JOUR



- Célébration d'après-match :

-- Les joueurs peuvent maintenant accéder au menu pause pendant la danse de célébration des vainqueurs, pour se remettre dans la file plus rapidement !

- Panneau d'informations et de mises à jour :

-- Nouveaux boutons d'interaction avec les réseaux sociaux ! Rejoignez-nous sur Twitter, Reddit, Discord et Instagram et ne ratez pas votre chance de faire partie du Play of the Week ! #RLSPOTW

- Défis :

-- Nouveaux niveaux ajoutés, les joueurs peuvent maintenant terminer jusqu'à 4 nouveaux niveaux de défis pendant la Saison. Pourrez-vous tous les terminer ?

-- Les défis s'affichent maintenant sur l'écran d'après-match.

- Chat rapide :

-- Agrandissement de la boîte de dialogue pour le chat rapide. Vous pouvez maintenant voir 4 chats au lieu de 3.

- Groupe :

-- Mises à jour de l'IU

-- Nouvelle orientation de caméra/voiture pour les membres du groupe. Faites équipe !

- Tonneau aérien :

-- Possibilité d'activer ou de désactiver le tonneau aérien.

- Menu d'options restructuré :

-- Vous pouvez désormais modifier les paramètres du chat rapide, de l'avatar et du titre en un clin d'œil.



RÉSOLUTIONS DE BUGS



- Compatibilité manette iOS :

-- Un bug faisant que le dernier bouton appuyé était enregistré comme bloqué a été corrigé.

-- Correction de l'erreur qui se générait lorsque plusieurs actions étaient liées au même bouton.

- Contrôles tactiles :

-- Ajout d'une option de joystick statique.

--- Plus de pouce qui glisse pendant des sessions de jeu intenses ! Vous pouvez verrouiller le joystick à l'endroit de votre choix.

-- Les paramètres de joystick sont maintenant situés dans le sous-menu de la personnalisation des commandes.

- Menu principal :

-- La rangée inférieure de boutons a été ajustée afin de résoudre des problèmes de chevauchement sur certains écrans.

-- Nettoyage général des boutons et des tailles de police.

- Des problèmes avec certains appareils qui chauffent ont été résolus.