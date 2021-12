Notre top 25 des meilleurs jeux 2021 sur iOS

L'année 2021 se termine et, malgré un impact encore très important de la situation sanitaire sur la production, nous avons eu droit à une ribambelle de jeux sur mobiles. Si certains sont déjà tombés aux oubliettes, il était ardu d'établir un classement restreint pour consacrer les meilleures nouveautés des douze derniers mois.



J'anticipe que de nombreux lecteurs vont nous signaler qu'on a oublié tel ou tel bijou, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires.

Qu'ils soient gratuits, payants, connus, inconnus, beaux, clivants, fascinants, originaux ou autre, tous les jeux iPhone / iPad possèdent ce petit truc en plus pour se démarquer dans cet océan qu'est l'App Store et ses 2 millions d'apps. Certains sont exclusifs à Apple Arcade, nous le précisons quand c'est le cas.



Vous trouverez des titres ultra connus comme Rocket League Sideswipe, Fantasian, NBA 2K22 Arcade, PUBG New State, Alien Isolation ou Arc the Lad R, mais aussi des jeux un peu plus confidentiels comme Moncage, Baldo, Postknight 2, Rush Rally Origins, Erica et autre Wonderbox. En tout, plus de 25 jeux ont été sélectionnés par la rédaction et sont simplement classés par ordre chronologique décroissant.



Pour mémoire, l'an passé, nous avions couronné LoL Wild Rift, Genshin Impact, Truberbrook, Moonlighter ou encore Among US.

Les meilleurs jeux de l'année 2021 sur iPhone / iPad

Alien: Isolation nous est arrivé sur mobile en fin d'année, sept ans après sa sortie sur consoles de salon. Porté par Feral Interactive, le survival-horror de SEGA et Creative Assembly est livré avec tous les DLC inclus dans une version premium qui devrait ravir les fans du genre, d'autant que rien n'a été laissé au hasard.



Regardez le trailer vidéo d'Alien Isolation pour iOS et Android ci-dessous :

Encore une fois, Feral Interactive propose le portage d'un jeu AAA à tester absolument sur les derniers iPhone 13 Pro et sur l'iPad Pro notamment. Enfermé dans une pièce sombre et avec le son à fond (casque ou non), vous devriez sursauter plus d'une fois dans cette aventure digne des meilleurs titres du genre comme Resident Evil. Mieux, Alien Isolation prend également en charge les manettes, le clavier et la souris, ainsi que le gameplay complet sur écran tactile avec des options de personnalisation pour s'adapter à toutes les personnes.

Télécharger le jeu Alien: Isolation

Oui, le titre de Psyonix sorti en 2015 sur PC est enfin jouable sur nos écrans tactiles avec un changement de gameplay majeur. Sa sortie a été un choc pour de nombreux joueurs.

En effet, le nouveau jeu mobile Rocket League Sideswipe n'est pas un simple portage du studio Psyonix, il s'agit véritablement d'un nouvel opus spécifique. Le jeu de football automobile pour iOS et Android a été révélé plus tôt en mars comme une version mobile de Rocket League en 3D mais avec un gameplay 2D qui facilite la prise en main sur de petits écrans. On peut s'y adonner seul ou à deux dans des matchs à deux contre deux.

Au lieu de la perspective 3D habituelle, Sideswipe inaugure donc une vue de côté en 2D. Le nouveau jeu utilise des commandes tactiles relativement faciles à maîtriser, selon Psyonix, mais offrira également des mécanismes de contrôle avancés pour les joueurs les plus aguerris. Toujours dans le but d'adapter son HIT au plus près des coutumes sur smartphones et tablettes, Psyonix a raccourci le temps des parties à 2 minutes, tout en conservant les modes compétitifs, les classements et la personnalisation.

C'est le moment de télécharger Rocket League Mobile sur App Store. Et si vous êtes sous Android, direction le Play Store pour lancer une partie de football-voiture !

Télécharger le jeu gratuit Rocket League Sideswipe

Après un excellent Postknight en 2017, le développeur Kurechii, à qui l'on doit l'excellent tower defense Tiny Guardians, a lancé la suite avec Postknight 2. Il s'agit toujours d'un mélange parfait entre aventure et RPG, le tout enrobé à la sauce rétro.

Voici un RPG rétro de grande qualité, complet et gratuit au téléchargement.



Il est recommandé de jouer à Postknight 2 sur un appareil avec au moins 2 Go de RAM, soit un iPhone 6s minimum. Et si vous avez un Android, direction le Play Store.

Télécharger le jeu Postknight 2

Du nom de PAKO, inspirée de GTA, la saga de Tree Men Games se veut plus pacifique et complètement axée sur le pilotage. Et bien la troisième version reprend les bases tout en diversifiant le gameplay.

Regardez le trailer vidéo de PAKO 3 pour comprendre de quel type de jeu il s'agit :

Si PAKO 3 reprend les fondamentaux avec des missions qui demanderont à la fois réflexion et précision pour échapper aux policiers, le studio finlandais a introduit plusieurs nouveautés intéressantes. Après les missions et la personnalisation ajoutés dans PAKO 2, cette fois nous avons droit à des boss, des objectifs bonus et de véritables courses contre d'autres joueurs en ligne.

Télécharger le jeu PAKO 3

Signé des développeurs de Optillusion et de l'éditeur XD Network, Moncage est un casse-tête basé sur la perspective magnifique et intelligemment conçu.

Le concept est à mi-chemin entre Monument Valley et The Room. On vous donne un cube et sur chaque face de ce dernier se trouve une scène entièrement 3D différente. Vous pouvez déplacer le cube pour obtenir différentes perspectives et regarder "à l'intérieur" des petites scènes, mais le but est de trouver la bonne vue pour résoudre différents types d'énigmes. Il faut parfois aligner deux objets d'une scène adjacente pour créer un objet unifié, et cet objet fait alors partie du jeu et peut modifier ou affecter ce qui se passe. C'est plus simple à comprendre avec le dernier trailer vidéo de Moncage :

Un jeu magnifique pour seulement 3,99€ sur iOS ou Android.

Télécharger le jeu Moncage

Les joueurs mobiles l'attendaient avec impatience, PUBG New State reprend la recette de PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS (PUBG) mais avec des changements parfaitement adaptés aux mobiles.

Le trailer du nouveau Battle Royale :

Dans PUBG: NEW STATE, on reprend la recette classique avec 100 joueurs qui s'affrontent sur des cartes gigantesques jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un survivant. Pour cela, des armes, des cachettes et surtout de la technique et de la tactique. On peut esquiver, déployer des drones ou encore demander des renforts.

Pour convaincre les joueurs, le studio a réalisé un énorme travail sur le moteur de rendu avec des graphismes saisissants et ultra fluides grâce à la nouvelle technologie Global Illumination.



Foncez pour découvrir PUBG: New State sur iPhone, iPad et Android.

Télécharger le jeu PUBG: NEW STATE

Le magnifique jeu de skateboard d'Hyperparadise The Ramp a été lancé sur PC via Steam début août, avant d'arriver sur mobile via le studio Crescent Moon Games.

Le développeur décrit The Ramp comme un jeu numérique parfait pour passer le temps lors d’une journée ennuyeuse. Il n'inclut aucun score ou élément à déverrouiller et la page Steam mentionne que cela est juste destiné à offrir un gameplay de skateboard unique et satisfaisant.



Regardez la bande-annonce de la version PC de The Ramp ci-dessous :

C'est beau et facile d'accès !

Télécharger le jeu The Ramp.

Le service Apple Arcade possède quelques gros titres, à l'instar de NBA 2K22 Arcade Edition, le successeur de 2K21 qui était déjà disponible pour les abonnés depuis un an. Ce n'est pas une mise à jour, mais bien un nouveau titre signé 2K Games.

NBA 2K22 Arcade Edition ne révolutionne pas la saga mais apporte son lot de nouveautés tout en conservant des bases très solides, tant sur la réalisation que sur le contenu. Ainsi, 2K nous propose les formations mises à jour de la NBA 2022 pour l'ensemble des franchises que l'on peut pratiquer dans de nombreux modes comme le multijoueur en ligne, MyCareer (pour faire progresser votre joueur), MyCourt, Blacktop (pour jouer en 1v1, 3v3 et 5v5) et bien plus encore. On pense notamment à l'excellent mode Manager qui permet de se prêter au jeu de l'entraîneur avec comme objectif de créer une dream-team en recrutant les meilleurs éléments... à condition d'en avoir les capacités.



Rappelons que NBA 2K est la meilleure simulation de basket du marché avec un réalisme de tous les instants, mais qui requiert du travail et de la persévérance pour maîtriser l'ensemble des possibilités.



Rendez-vous sur le parquet pour les abonnés Apple Arcade à 4,99€/mois sur iPhone, iPod, iPad, Mac et Apple TV.

Télécharger le jeu NBA 2K22 Arcade Edition

Si vous avez adoré Pokémon, vous allez certainement aimer Nexomon: Extinction. Deuxième opus de la saga signé Vewo Interactive, il s'agit d'un jeu d'attrape-monstres scénarisé qui s'inspire grandement du premier cité.

Sorti l'an passé sur consoles, Nexomon Extinction venait corriger les défauts de jeunesse du premier épisode apparu en 2017. Plus mature, la nouvelle version est bien plus intéressante, surtout sur mobile car vous n'avez pas besoin de débourser les 29€ demandés sur PS4, Xbox, Switch ou PC. Un achat in-app à 2,99€ suffit à tout débloquer.

Vewo Interactive nous propose donc une belle alternative à Pokémon, plutôt bien réalisé malgré quelques éléments brouillons. L'identité est là, tout comme la maniabilité ou encore une bande-son qui colle souvent à la situation. Il faut avouer que certains thèmes ne resteront pas dans les annales, mais dans l'ensemble, Nexomon Extinction passe le test haut la main. Le tout, traduit en français.

Télécharger le jeu Nexomon: Extinction

Encore un titre Apple Arcade avec Wonderbox, un jeu qui mixe aventure et action avec des graphismes superbes.

Plus précisément, on pourrait croire que l'on plonge dans l'univers de Zelda, tout en adoptant les mécaniques d'un Monument Valley ou d'un Captain Toad's Treasure Tracker. Voici le trailer du jeu :

Équipé de votre arme, le gameplay se rapproche d'un Zelda ou d'un Oceanhorn, tout en ayant besoin d'éléments présents sur la carte pour pouvoir avancer. Il est possible de personnaliser votre héros, notamment avec des éléments que vous gagnerez au fur et à mesure de votre avancée dans le jeu. N'oublions pas le mode coop jusqu'à 4 joueurs ainsi que le créateur de niveaux.

Télécharger le jeu Wonderbox: Créateur d'aventure

C'était annoncé, Castlevania: Grimoire of Souls revit sur les appareils Apple grâce à Apple Arcade. Le service aux 200 jeux s'offre un classique de chez Konami, mais avec un jeu spécifiquement conçu pour les mobiles.



Pour ceux qui ne connaissent pas Castlevania, on parle d'un jeu d'action à part entière à défilement horizontal où le gameplay vif et précis met le joueur à rude épreuve. Avec Grimoire of Souls, découvrez un jeu avec des quantités épiques de contenu comprenant 60 niveaux, une grande variété d'équipements, des missions quotidiennes et hebdomadaires, et plus encore !

Grimoire of Souls est disponible dans 16 langues et est jouable sur iPhone, iPad, iPod touch, Mac et Apple TV, ainsi qu'avec une manette et un clavier.



La bande-annonce originale du jeu de 2019 peut être visionnée ci-dessous :

Télécharger le jeu Castlevania: Grimoire of Souls

Cette fois, c'est ​​Baldo dont il s'agit, un RPG d'action et d'aventure que l'on peut facilement comparer à OceanHorn et surtout à Zelda de Nintendo. Un titre qui mérite amplement d'être dans notre top jeux.

Baldo se présente comme une jeu RPG d'action et d'aventure avec des énigmes complexes à résoudre dans des décors fourmillant de détails.

Voici une vidéo de présentation de Baldo :

Tout au long de son périple, Baldo interagira avec de nombreux personnages étranges et drôles dispersés partout, pour terminer la quête de l'histoire principale et de nombreuses autres quêtes secondaires. Les combats et la collecte d'objets sont au coeur du gameplay, sous peine d'être rapidement bloqué.



Télécharger le jeu Baldo

Il s'agit du quatrième opus de la saga Rush Rally sur iOS, Android et Switch. Nommé Rush Rally Origins, il revient aux sources avec une vue de haut qui rappellera ses débuts, tout en prenant le moteur graphique du précédent titre, de quoi profiter du meilleur des deux mondes.

Vous l'aurez compris, Rush Rally Origins est essentiellement la combinaison de la perspective vue de haut du premier Rush Rally et des graphismes et du moteur physique incroyables de Rush Rally 3.



Voici la vidéo qui donne plus qu'envie :

Rush Rally Origins n'est pas un simple mix entre le premier et le troisième opus, c'est aussi 36 nouvelles spéciales réparties dans le monde entier, avec le changement possible de l'heure et de la météo, histoire de varier les plaisirs.



Pour vous faciliter la vie, et proposer un défi supplémentaire, les petits gars de Brownmonster ont prévu un système d'évolution du véhicule, ce qui permet d'améliorer ses performances et de coller au mieux à son style.



Reste plus qu'à débourser 5,99€, soit une broutille vue la qualité de ce nouveau jeu de course. Rush Rally Origins est disponible sur iOS donc, mais aussi sur Android via le Play Store et sur Nintendo Switch.

Télécharger le jeu Rush Rally Origins

Marvel Future Révolution est sorti cette année pour les fans, mais au vu de sa qualité, il a ratissé bien plus large.

Regardez la bande-annonce vidéo du mode multijoueur de ce nouveau Marvel :

Marvel Future Revolution se positionne comme un RPG gratuit en monde ouvert spécialement conçu pour les plateformes mobiles. Le jeu a été soigné comme jamais avec des graphismes 3D de grande qualité grâce à l'utilisation du Unreal Engine 4 qui tire parti des capacités des dernières machines Apple, mais aussi au niveau du gameplay avec des combats spectaculaires en temps réel au sol et dans les airs.

A télécharger sur l'App Store pour iOS ou sur Google Play pour Android. A vous de jouer !

Télécharger le jeu MARVEL Future Revolution

Les fans de RPG nippon peuvent se ruer sur Trials of Mana, le remake du jeu sorti initialement en 1995...



Lorsque Square Enix a proposé un remake de Secret of Mana sur PS4, PS Vita et PC, il a reçu un accueil mitigé. Mais la version mobile a été bien mieux conçue, ce qui explique le tarif haut perché de 26,99€. Regardez la vidéo trailer :

Avant de parler du jeu en lui-même, il faut savoir que le remake de Trials of Mana est une version 3D complète de Seiken Densetsu 3 qui n'a jamais été traduit avant la sortie de la Mana Collection sur Nintendo Switch.



Trials of Mana est un magnifique RPG d'action en 3D qui comporte une nouvelle bande son avec des arrangements de l'original et la possibilité de passer à la bande originale de l'original de 1995. Trials of Mana comprend également un doublage complet avec des voix off anglaises et japonaises. La partie moteur graphique est de très bonne facture avec une ambiance proche de Zelda ou même Oceanhorn 2. C'est beau, fluide et très détaillé.

PS : Attention, le jeu pèse plus de 6,7 Go au total et nécessite un iPhone 7 minimum. A télécharger sur le Play Store ou chez Apple :

Télécharger le jeu Trials of Mana

La série Crash Drive de jeux de cascades en monde ouvert remonte à plus d'une décennie avec des millions de joueurs actifs encore aujourd'hui. Voilà pourquoi Crash Drive 3 a été un petit évènement cette année.

Regardez le trailer vidéo de Crash Drive 3 :

Si vous n'avez pas encore testé Crash Drive, il faut savoir qu'il s'agit d'une sorte de mélange entre un jeu de course et des titres "bac à sable" comme Minecraft avec des environnements ouverts gigantesques et des tonnes de chose à faire. Seul ou en multi, vous êtes libre de faire à peu près ce que vous voulez. Vous pouvez vous promener en solo et essayer de relever divers défis ou découvrir des secrets, ou bien tout simplement participer aux nombreux types d'événements compétitifs qui surviennent à n'importe quel moment.



Bien qu'il ne s'agisse pas spécifiquement d'un jeu de combat automobile, Crash Drive s'inspire de jeux mythiques comme Twisted Metal, Road Rash et autre Trackmania.

Crash Drive 3 en propose évidemment encore plus que les deux précédents opus. Plus de niveaux ouverts à explorer, plus d'événements fous auxquels participer, plus de véhicules à personnaliser et à améliorer avec de nouveaux objets et bonus.



Pour ne rien gâcher, le titre de M2H arbore un nouveau moteur graphique 3D qui nous en met plein les yeux, le tout est jouable gratuitement.

Télécharger le jeu Crash Drive 3

Secret Neighbor est la suite d’Hello Neighbor, un titre que nous avions adoré en 2018.



Mais cette fois, pas question de tout faire tout seul, il faudra s'allier avec d'autres joueurs pour visiter la maison de votre étrange voisin. Un détail qui change tout.

Regardez le trailer vidéo pour découvrir le nouveau jeu de tinyBuild :

Si l'objectif principal reste le même, à savoir s'introduire chez cet étrange voisin et ouvrir la porte du sous-sol, la progression est totalement différente grâce à l'apport du multi en ligne. Être plus nombreux n'est pas forcément un avantage, car l'indispensable coordination n'est pas évidente à acquérir, sans compter que n'importe quel joueur peut être un traître.



Grâce à ces changements, l'aspect tactique prend une autre dimension dans Secret Neighbor et il faudra adapter cette dernière à chaque instant selon le contexte. Rester groupés, se séparer, utiliser une compétence, etc, à vous de décider, ensemble.

Télécharger le jeu Secret Neighbor

Voici un cas totalement atypique nommé Albion Online. Ce MMORPG sur PC et mobiles a été annoncé en 2013, mais aura finalement mis huit ans pour sortir sur iPhone et Android grâce au studio Sandbox Interactive.



Le directeur du jeu, Robin Henkys, explique plus à quoi s'attendre et ce qui a pris autant de temps dans la vidéo suivante :

Les fans de MMORPG doivent absolument le tester, pour sa plastique d'abord, mais aussi pour son gameplay aussi intéressant que difficile.

Télécharger le jeu gratuit Albion Online

L'excellent Bike Baron est enfin de retour. Le studio Mountain Sheep s'est associé avec l'éditeur Cornfox & Brothers (Oceanhorn) pour nous proposer la suite du jeu de moto trial sorti en 2011 sur nos iPhone et iPad. Déjà 10 ans !

Voici la vidéo de Bike Baron 2 :

Comme prévu, le principe ne change pas avec un jeu de moto trial qui fait la part belle aux cascades mais aussi à l'humour. Notre héros insolite qui ponctue souvent ses pirouettes de petits "Ooooooooooh" a pris du galon et fait face à de nouveaux niveaux encore plus ardus. Bike Baron 2 propose évidemment un nouveau moteur de jeu le rendant plus agréable à l'oeil, mais aussi plus réaliste avec une physique revue et corrigée.



Attention par contre, il faut iOS 14 minimum et payer 7,99€ pour en profiter. Au moins, pas de free-to-play qui gâche l'expérience. Allez, j’y retourne !

Télécharger le jeu Bike Baron 2

Les gars de Hideki Hanida nous ont proposé le jeu Fallen of the Round, un mélange de roguelike de donjon et de RPG tactique qui met en scène des miniatures quasi-photoréalistes.



Regardez le trailer vidéo pour vous faire une idée de ce petit bijou :

Fallen of the Round a été réalisé par un seul homme. Malgré cela, le jeu dispose d'une superbe plastique, d'un gameplay travaillé et d'une vraie âme. Inspiré des jeux de plateau de Games Workshop, Fallen of the Round propose des graphismes 3D réalistes où les unités ressemblent à de vraies figurines que l'on trouve dans le commerce. A travers des donjons tout aussi réussis, le joueurs devra faire progresser ses troupes, au sens propre comme au figuré. Outre les batailles, le jeu est également prétexte à la construction d'un deck.



Vous pouvez télécharger Fallen of the Round sur l'App Store pour un prix raisonnable de 3,49€. Un excellent titre premium à tous les niveaux.

Télécharger le jeu Fallen of the Round

Les fans de RPG et plus particulièrement de la saga Final Fantasy peuvent profiter du nouveau de Hironobu Sakaguchi qui a débarqué exclusivement sur Apple Arcade en début d'année. Nommé, Fantasian, il s'agit d'un RPG réalisé à partir de 150 dioramas faits à la main qui mêlent environnements physiques et personnages 3D.

Regardez le trailer vidéo pour vous mettre l'eau à la bouche :

Fantasian reprend l'expérience des meilleurs Final Fantasy, comme les combats de type "Dimension Battle", qui permettent aux joueurs d'envoyer des ennemis déjà rencontrés dans un donjon dimensionnel séparé pour rationaliser le combat et maximiser l'exploration ininterrompue des lieux.



Du côté des graphismes, c'est un peu pareil puisqu'on reconnait la patte nippone et il faut savoir que les quelques 150 dioramas ont été conçus par les maîtres de l'industrie japonaise des «Tokusatsu» ou des effets spéciaux.



Les fans de la franchise FF pourront également écouter la bande originale composée par Nobuo Uematsu, qui promet d'être mémorable dans le monde magique de Fantasian, avec des airs toujours parfaitement adaptés aux combats, aux lieux et autres événements.

Télécharger le jeu FANTASIAN

L'excellent Titan Quest a vu le jour début 2021 en version Legendary Edition. Il s'agit d'une énième mouture améliorée avec tous les DLCs et les extensions possibles et imaginables !



De quoi ravir les fans d'action-RPG en manque de jeux sur iPad ou iPhone. La version classique étant disponible depuis plus de deux ans sur App Store.



Regardez la vidéo trailer :

Ainsi, l'édition légendaire intègre les campagnes supplémentaires Ragnarök (Mythes Celtes, Vikings, et les dieux Asgardiens), Atlantis (le royaume mystérieux) et Immortal Throne (Cerberes, Agamemnon, Achilles, ...).



Cependant, pour faire vibrer les fans et les joueurs en général, HandyGames ne s'est pas contenté d'un beau contenu puisque "Titan Quest LE" en profite pour recevoir des améliorations graphiques qui le rendent encore plus agréable. Mieux, le nouvel opus en profite pour améliorer l'IA et moderniser l'aventure et les combats.

Si vous aimez Guild Wars, Diablo et autre jeux d'action-RPG, il est temps de télécharger Titan Quest pour iPhone et iPad et ses 60 heures de jeu minimum. Comptez par contre 17,99€. Aie !

Télécharger le jeu Titan Quest: Legendary Edition

L'un des jeux les plus saisissants cette année s'appelle Erica, un titre qui reprend le concept de FMV - Full Motion Video - et passe de la PS4 à l'iPhone et à l'iPad.



Le jeu de Flavourworks est en effet disponible sur l’App Store avec un portage de grande qualité, dans la veine des Her Story et Death Come True.



Regardez la vidéo trailer :

Ce nouveau jeu vous met dans la peau d'Erica, une jeune femme hantée par des cauchemars. Guidée par de sinistres nouveaux indices, Eric doit enquêter sur des événements traumatisants de son passé. Et c'est à vous de l'aider à mettre au jour la terrible vérité.



Erica est donc une aventure vidéoludique unique qui mélange des scènes vidéos dignes d'un film hollywoodien et des interactions à la main du joueur. On ne parle pas de choix binaires ici, mais bel et bien d'actions variées pour progresser dans une ambiance à faire frissonner n'importe qui avec un casque sur les oreilles pour une immersion totale.



Pour l'avoir essayé sur PS4, on peut dire que Erica est l'un des plus beaux jeux du genre, si ce n'est le plus beau.



PS : le jeu complet se débloque avec un in-app de 3,49€.

Télécharger le jeu gratuit Erica - Thriller interactif

Enfin, voilà le spin-off de la saga Oceanhorn qui troque l'aventure façon Zelda des excellents Oceanhorn et Oceanhorn 2, pour de l'action effrénée en 16-bits. Les petits gars de Cornfox & Bros proposent un titre exclusif à Apple Arcade à déguster seul ou jusqu'à 4 en local.



Regardez la vidéo :

Clairement inspiré des jeux comme Zelda sur SNES, le nouveau chapitre arbore un style 16 bits du plus bel effet. Mais niveau gameplau, Cornfox & Bros a choisi de faire de Oceanhorn: Chronos Dungeon un jeu d'exploration de donjons qui mise en grande partie sur le coop local.



Avec une approche rogue-lite et un style 16 bits arcade modernisé, Oceanhorn: Chronos Dungeon a été pensé pour le mobile afin d'être joué en sessions rapides. Et comme dans tout bon Roguelike, les modificateurs aléatoires rendent chaque niveau unique et chaque session inattendue avec un algorithme qui permet de faire varier de nombreux paramètres. Par exemple, les héros commencent chaque partie avec des statistiques différentes, en fonction du signe du zodiaque auquel ils sont liés, et chacune des quatre classes (chevalier, chasseresse, grand maître et mage) se ressent et se joue différemment.



A vous de jouer, si vous avez un abonnement Apple Arcade pour en profiter sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV.

Télécharger le jeu Oceanhorn : Chronos Dungeon