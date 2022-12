Notre top 20 des meilleurs jeux iOS en 2022

L'année 2022 se termine et, le moins que l'on puisse dire, c'est que nous avons eu droit à une nouvelle salve incroyable de jeux mobiles. Si certains sont déjà tombés dans l'oubli, il était ardu d'établir un classement restreint pour consacrer les meilleures nouveautés de l'année 2022.



Comme pour le top 2021 (et avant lui les top 2020, top 2019, etc), j'anticipe que de nombreux lecteurs vont nous signaler qu'on a oublié tel ou tel bijou, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires.

Qu'ils soient gratuits, payants, à gros budget, indépendants, beaux, clivants, fascinants, originaux ou effrayants, tous les jeux iPhone / iPad possèdent ce petit truc en plus pour se démarquer dans cet océan qu'est l'App Store et ses 2 millions d'apps. Certains sont exclusifs à Apple Arcade, nous le précisons quand c'est le cas.



Vous trouverez des titres comme NBA 2K23, Apex Legends, Vampire Survivors, Gear.Club, Another Tomorrow, The Past Within, Dysmantle, Street of Rage 4 et même Angry Birds en version classique.



Pour mémoire, l'an passé, nous avions couronné Alien Isolation, Rocket League Sideswipe, Baldo, Rush Rally Origins, Fantasian et autre ERICA.

Les meilleurs jeux de l'année 2022 sur iPhone / iPad

Gear.Club Stradale (Jeu, Course, iPhone / iPad, v1.08.0, 0 Mo, iOS 13.0, Eden Games S.A.S.) Gear.Club Stradale est le dernier-né de la franchise de course à succès Gear.Club développée par Eden Games et qui est exclusivement disponible sur Apple Arcade.



La simulation automobile a été annoncée lors du keynote Apple du 8 mars 2022 et propose aux joueurs d'avaler le bitume italien et ce, avec jusqu'à cinq amis que vous pourrez affronter en prenant place dans des supercars de chez Bugatti, McLaren et autres Porsche. La modélisation est impeccable et l'impression de vitesse nous rappelle un certain GRID, la référence actuelle des jeux autos sur App Store. Outre les courses classiques, le nouveau mode Carta Stradale propose des parties en coopération et un système d’échelle pour aider les clubs à atteindre le sommet des classements. Bien évidemment, chaque bolide peut être amélioré et personnalisé afin d'atteindre des chronos inavouables.



Gear.Club est certainement le meilleur titre du genre sur Apple Arcade. Tout est bien calibré, maîtrisé. Il est encore meilleur avec une manette. Télécharger le jeu Gear.Club Stradale





Mr. Traffic (Jeu, , iPhone / iPad, v2.0.0, 140 Mo, iOS 11.0, :DUMPLING design) Tapez sur les voitures pour les faire avancer. Évitez les accidents pour obtenir un score élevé. Cela à l'air simple ? Alors prenez la place de Mr Traffic, un chef d’orchestre qui dirige maintenant la circulation à cause d’une erreur administrative… mais cela ne va pas l’empêcher de faire son travail. Un titre d'adresse et de stratégie qui ne paye pas de mine, mais son portage du PC vers le mobile a été chaleureusement accueilli, d'autant que la mise à jour 2.0 a su rééquilibrer l'ensemble ! Télécharger le jeu gratuit Mr. Traffic





Dadish 3 (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.4, 120 Mo, iOS 9.0, Thomas Young) Pour les amoureux des bons vieux Super Mario.

Comme pour les deux premiers opus, Dadish 3 est une suite de problèmes et d'obstacles pour votre cher papa radis qui va devoir patauger dans un égout, se perdre dans le désert, chevaucher un dauphin et retrouver à contrecœur son épouse dont il s'est séparé, la petite Momato. 50 nouveau niveaux ont été conçus par le brillant Tom Young avec des mécaniques de jeu toujours plus subtiles qui feront enrager même les plus habiles. Si l'humour et la bonne humeur prédominent toujours dans Dadish 3, la difficulté n'a rien à envier à celle des classiques du genre. Chaque erreur d'inattention vous coûtera la vie ! Télécharger le jeu gratuit Dadish 3





Diablo Immortal (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.7.0, 3,4 Go, iOS 11.0, Blizzard Entertainment, Inc.) Bien que très critiqué pour son modèle économique, Diablo Immortal a marqué l'année 2022. Il s'agit du tout nouvel opus de la série de jeux de rôle emblématiques de Blizzard Entertainment, dont l’histoire se déroule entre Diablo® II: Lord of Destruction et Diablo III. Comme nous l'avions expliqué dans notre test anticipé, ce n'est pas un Diablo au rabais avec des graphismes de haut vol, un gameplay de qualité et une ambiance toujours aussi incroyable. Certainement le meilleur hack’n slash gratuit de l'App Store, malgré un modèle économique parfois déséquilibré si vous voulez avoir les capacités maximales pour votre personnage. Télécharger le jeu gratuit Diablo Immortal





Vampire Survivors (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.2.119, 446 Mo, iOS 11.0, Poncle) Vampire Survivors est un jeu de RPG de survie roguelite avec un gameplay minimaliste qui a connu un énorme succès sur PC. Le phénomène indé nous a séduit lors de sa sortie sur iOS, il s'agissait carrément du jeu de la semaine.



Survivez aussi longtemps que vous le pouvez jusqu'à ce que la mort mette inévitablement fin à vos combats. Rassemblez de l'or à chaque partie pour acheter des améliorations et aider le prochain survivant à aller toujours plus loin. Un style graphique gothique très particulier, un gameplay simple mais profondément tactique qui en font un titre à part ! Mieux, Vampire Survivors est entièrement gratuit ! Télécharger le jeu gratuit Vampire Survivors





NBA 2K23 Arcade Edition (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.20, 0 Mo, iOS 13.0) Disponible sur Apple Arcade, NBA 2K23 Arcade Edition est le dernier titre de la célèbre franchise NBA 2K. En exclusivité sur les appareils Apple, le nouveau NBA 2K offre des graphismes d'une qualité assez incroyable, un contenu pléthorique et un nouveau mode "Greatest" qui vous permet de vous mesurer aux 20 "plus grands de tous les temps". Les joueurs de la 76e saison de la NBA, comme Devin Booker, Kevin Durant et Luka Doncic, et les légendes de la NBA, comme Michael Jordan, Shaquille O'Neal et Dirk Nowitzki. Un jeu de basket hors-norme avec 120 images par seconde et une réalisation incroyable sur les iPhone et iPad récents. Télécharger le jeu NBA 2K23 Arcade Edition





Apex Legends Mobile (Jeu, Stratégie / Action, iPhone / iPad, v1.2.886, 3,7 Go, iOS 11.0, Electronic Arts) L'une des plus grandes arrivées sur mobile cette année. Apex Legends Mobile est un jeu de tir stratégique de type Battle Royale, concurrent de Fortnite et PUBG, proposant un gameplay basé sur des personnages légendaires, des batailles de premier ordre et des combats rapides qui font de ce jeu l’un des meilleurs jeux de tir, en version mobile. Les modes multijoueurs permettent aux joueurs de faire équipe avec deux amis pour affronter d’autres joueurs. Combinez les compétences uniques de chaque légende pour maîtriser les rôles et dominer les jeux Apex Legends. Avec une direction artistique excellente, des légendes travaillées et un système d'entraide entre joueurs, Apex Legends est surtout très technique. Nous vous conseillons d'ailleurs de vous procurer une manette, afin d'exploiter tout le potentiel de l'un des meilleurs jeux de 2022. Télécharger le jeu gratuit Apex Legends Mobile





Rovio Classics: Angry Birds (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.2, 222 Mo, iOS 13.0) Intégralement repensé, Rovio Classics: Angry Birds est un remake fidèle du jeu Angry Birds original qui a conquis le monde entier, mais avec un nouveau moteur graphique (Unity) qui permet de redécouvrir ce jeu mythique ! Il n'était pas possible de ne pas le faire figurer dans notre top 2022 des jeux iPhone. La survie des Angry Birds est en jeu. Aidez-les à prendre leur revanche sur les vilains cochons qui ont volé leurs œufs. Utilisez le pouvoir unique de chaque oiseau pour détruire les défenses des cochons. L'expérience Angry Birds, c'est un gameplay basé sur les lois de la physique et des heures de rejouabilité. Chaque niveau peut être battu avec la bonne combinaison de logique, d'adresse et de puissance !



390 niveaux à terminer ! Télécharger Rovio Classics: Angry Birds à 1,19 €





Fury Unleashed (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.07, 834 Mo, iOS 12.0, Awesome Games Studio Sp. z o.o...) Explore les pages d'un comics prenant vie où l'encre est la ressource la plus précieuse et chaque salle est une case de comics. Découvre pourquoi John Kowalsky, le créateur de la célèbre série Fury Unleashed, fait face à des problèmes de créativité et essaie de lui venir en aide. Fury Unleashed propose un gameplay basé sur un système de combos. Pour cela, il faut tuer ses ennemis rapidement pour déchaîner la fureur du perso et massacrer tout ce qui entrave ta route sans subir le moindre dégât. Bien évidemment, maitriser cette folie ne sera pas simple, et certains ont carrément réussi à terminer le jeu en un seul combo épique ! Télécharger Fury Unleashed à 10,99 €





Inua - A Story in Ice and Time (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.3, 1,3 Go, iOS 11.0, ARTE Experience) Embarquez pour un voyage mystique dans le grand nord canadien dans Inua : a Story in Ice and Time, une aventure narrative en point & click se déroulant à travers plusieurs époques et signé ARTE.

encontrez Taïna, une journaliste contemporaine déterminée à découvrir la vérité sur la disparition du Terror, l'un des navires de l'expédition Franklin dont le but était d'explorer l'Arctique au XIXe siècle. Son destin est mystérieusement lié à celui de Peter, un jeune cinéaste participant à une expédition militaire dans les années 1950, et celui de Simon, un marin de l'expédition Franklin tentant par tous les moyens de maintenir son équipage en vie. Dans Inua, votre objectif est d'explorer l’espace et le temps, de manipuler des esprits et de changer l’Histoire. Une aventure aussi belle que prenante ! Télécharger Inua - A Story in Ice and Time à 5,99 €





Another Tomorrow (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.8, 2,1 Go, iOS 8.0, Glitch Games) Another Tomorrow est un jeu d'aventure et de réflexion qui associe de manière transparente des dioramas au rendu complexe à l'exploration à la première personne et à la résolution d'énigmes. Un titre parfaitement calibré entre frustration et satisfaction. Piégé sans vos souvenirs mais équipé d'une caméra, vous explorerez des appartements abandonnés, des aérodromes, des temples et des installations souterraines pour chercher des indices, résoudre des énigmes et déverrouiller des secrets afin de répondre à la question : qui êtes-vous ? Télécharger Another Tomorrow à 6,99 €





Hot Lap League (Jeu, Action / Course, iPhone / iPad, v1.02.11879, 597 Mo, iOS 13.0, Ultimate Studio) passe de 4,99 € à 1,19 €. Un jeu de course très "arcade". Si les graphismes sont de très bonne facture avec une modélisation précise et des décors plein de détails, ce sont surtout les tracés qui sortent du lot avec des courbes à faire pâlir les plus grands parcs d'attraction au monde. Frôler la mort est une habitude pour les pilotes de Hot Lap League puisque vous mettrez rapidement et très souvent à mal les lois de la gravité.



Regardez la vidéo publiée par Ultimate Studio : Malgré une prise en main classique et donc plutôt facile, on s'amuse comme des petits fous dans HLL, notamment parce que les développeurs ont prévu une tonne de boosts, de powerslides et plus encore qui rythment les quelque 150 parcours. Oui, le contenu est assez impressionnant pour une première version, d'autant qu'il y a également plus de 100 options de personnalisation de voiture.



En solo ou en ligne, il y a de quoi faire ! Télécharger Hot Lap League à 1,19 €





Descenders (Jeu, Course / Sports, iPhone / iPad, v1.5, 2,5 Go, iOS 14.0, Noodlecake) Descenders est un jeu de descente VTT extrême avec génération procédurale du terrain, et où les erreurs ont de réelles conséquences. Un superbe jeu qui se place en haut du classement grâce à un gameplay savamment travaillé, mais aussi pour son ambiance immersive.



Si le moteur graphique n'est pas spécialement impressionnant, Descenders arrive à nous captiver durant un long moment. Outre un accès facile, le titre offre des sensations dès les premiers instants. Mieux, après avoir compris comment réaliser des figures, Descenders n'est pas loin de se transformer en un Tony Hawk avec des combos au timing impeccable qui vous donneront des points. Les fans de descentes peuvent le télécharger sans risque ! Télécharger Descenders à 11,99 €





Pocket Skate (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.2.0, 148 Mo, iOS 15.5, Peter Leary) Si vous aviez joué au premier opus du studio, Pocket Halfpipe, vous aurez remarqué que le style particulier a été conservé. Pocket Skate est coloré et plein de vie, avec des environnements qui sont basés principalement sur la réalité avec de petites touches d'éléments fantastiques. C'est un peu comme regarder un dessin animé de skateboard. Dernier point qui fait référence à Pocket Halfpipe, ce sont les douloureuses chutes qu'il vaut mieux faire dans un jeu vidéo qu'en vrai ! Le reste est un pur régal avec toutes les figures que l'on adore ! Télécharger Pocket Skate à 4,99 €





Residual (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.2.2, 142 Mo, iOS 8.0, Pascal Bestebroer) Residual... un nouveau genre de jeu de plateforme de survie signé OrangePixel. C'est magnifiquement réalisé avec un style pixel-art de grande qualité, et surtout terriblement corsé comme les classiques du genre.



Le développeur explique que son titre accueille les joueurs dans une expérience de survie non violente aux possibilités illimitées et sans combat traditionnel. Inspirez des jeux de plateforme classiques, Residual n'oublie pas de faire marcher votre cervelle avec des énigmes assez corsées. Et pour ne pas faire de jaloux, vous pouvez choisir un personnage homme, femme ou non binaire. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas seul ! PDB (un Personal Disaster Bot flottant et narquois) vous suivra et vous aidera tout au long de votre parcours. Télécharger Residual à 6,99 €





The Past Within (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.7, 373 Mo, iOS 13.0, Rusty Lake) Important : The Past Within se joue uniquement en co-op. Les deux joueurs doivent disposer chacun d'une copie du jeu sur leur appareil (mobile, tablette ou ordinateur), ainsi que d'un moyen de communiquer.



Le passé et le futur ne s'explorent pas en solitaire ! Fais équipe avec un ami et perce les mystères qui enveloppent Albert Vanderboom. Indique à ton coéquipier ce que tu vois autour de toi pour résoudre des puzzles en coopération et explore le monde selon différents points de vue ! The Past Within est une petite merveille que l'on avait testé à sa sortie, tant par sa réalisation originale que son approche unique. Le passé et le présent offrent tous deux des environnements et des éléments interactifs fascinants, à tel point que cela vaut le coup d'inverser de revenir sur le jeu en inversant les rôles dans quelques temps. Télécharger The Past Within à 3,49 €





Monster Train (Jeu, Stratégie / Cartes, iPhone / iPad, v2.3.0, 533 Mo, iOS 14.0, Good Shepherd Entertainment) Monster Train, avec ses trois champs de bataille verticaux à défendre, apporte une nouvelle dimension aux jeux de cartes de type roguelite.



Un jeu de construction de deck ultra complet avec plus de 250 cartes, 5 clans de monstres, chacun disposant d'une jouabilité différente et de 10 niveaux à déverrouiller, et plus encore. Comme sur PC, Monster Train place la barre très haut en matière de stratégie. Si le principe de base est simple, ce qui le rend accessible, Monster Train devient rapidement captivant et amusant, notamment grâce aux trois niveaux de combat. Sans oublier la traduction en français. Les fans du genre vont se régaler ! Télécharger Monster Train à 9,99 €





Streets of Rage 4 (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.08, 1,6 Go, iOS 14.0, Playdigious) Streets of Rage 4 est un beat'em up excellent, mais il est vrai que les contrôles tactiles sont toujours difficiles pour ce genre de jeu. Le portage mobile de Playdigious est pratiquement parfait sur tous les appareils, mais il est encore meilleur avec une manette comme la Razer Kishi ou la Backbone One appairarée à un iPhone. Streets of Rage 4 avait une énorme pression, celle de ne pas anéantir la réputation d'une saga mythique. Il n'est pas faux de dire que le défi a été relevé avec brio puisque SoR4 poursuit l’héritage de la série Streets of Rage dans un beat’em up néo-rétro aux graphismes inspirés des comics et avec de nouvelles mécaniques. Un retour réussi qui ravira les nostalgiques comme les nouveaux joueurs grâce à un savant mélange entre les jeux d'antan et un gameplay moderne. C'est beau, accessible et incroyablement fun, surtout à plusieurs. Télécharger Streets of Rage 4 à 9,99 €





Wreckfest (Jeu, Course / Action, iPhone / iPad, v1.0.6, 1,4 Go, iOS 14.0, HandyGames) L'un de nos plus gros coups de coeur de l'année. Enfin un véritable jeu de course délirant.



Faites chauffer la gomme et froissez de la tôle dans Wreckfest mobile. Si vous êtes nostalgique d'un certain Destruction Derby sur PS1, alors vous pouvez foncer sur ce nouveau jeu qui a connu un grand succès sur PS4 et PS5 notamment. Un moteur graphique de grande qualité, une bande-son accrocheuse, des courses variées, une tonne de voitures, de la personnalisation utile et des adversaires prêts à tout, même à plier leur bolide.



Regardez le trailer vidéo de Wreckfest mobile : Wreckfest sur iOS offre une meilleure expérience que le portage Switch. La version iOS prend en charge jusqu'à 24 voitures simultanément dans une course, contre 16 sur la Switch. Il existe également des options graphiques personnalisées qui permettent à l'utilisateur d'ajuster le jeu à ses préférences, qu'il s'agisse de la fidélité visuelle, de la fréquence d'images ou de la durée de vie de la batterie. Sur le dernier matériel iOS, le jeu est pratiquement au niveau de la PS4.



Tampons, queues de poisson, accidents et autres sont légion dans ce jeu atypique à la physique réaliste. Mais comme tout bon jeu de course, il est bien plus appréciable avec une manette. Télécharger Wreckfest à 11,99 €