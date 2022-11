Les meilleurs jeux iOS avec une manette en 2022

Au cours des dernières années, Apple a largement travaillé à la compatibilité des manettes sur iOS, iPadOS, tvOS et même macOS. Alors qu'il fallait une manette MFi pendant longtemps, depuis 2020 on peut appairer un contrôleur PlayStation ou Xbox. Même la dernière Dualsense de PS5 permet de jouer sur un iPhone et même de tirer parti des gâchettes adaptatives ou du retour haptique.

Si vous possédez une console récente ou que vous avez une manette MFi comme la Backbone One ou la Razer Kishi, alors il vous faut absolument les meilleurs jeux pour en profiter pleinement. Justement, nous vous proposons une nouvelle liste de jeux qui sont parfaitement adaptés. Tous ne sont pas sortis en 2022, mais ils sont ce qu'on trouve de mieux à l'heure actuelle sur l'App Store. Gratuits, payants, hors-ligne, en ligne, seul ou à plusieurs, il y en a pour tous les goûts avec des titres comme Oceanhorn 2, Apex Legends, Wreckfest, Stardew Valley, Minecraft, COD Mobile et autre Dead Cells.



Vous trouverez d'abord les jeux gratuits, puis les jeux payants.

Top jeux gratuits

Oceanhorn 2 (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v4.0, 0 Mo, iOS 13.0, Cornfox & Brothers Ltd.) Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm a lieu mille ans avant les événements du premier opus et vous transporte dans un voyage magique à travers Gaïa, un monde immense regorgeant de mythes et de magie.



Outre le nouveau moteur graphique qui vaut le détour, l'aventure à la Zelda de Cornfox est encore plus grandiose avec de nouvelles mécaniques et de nouveaux personnages. Oui, vous n'embarquez pas seul dans cette folle aventure. Trin, la petite fille du Grand régent d'Arcadie, Archimède et Gen, un mystérieux robot maniant une arme de samouraï, se joindront à vous pour combattre l'armée de Mesmeroth. Comme tout bon jeu d'aventure grandiose, il y a fort à faire pour progresser et l'achat d'une manette est quasiment indispensable !



Attention, le jeu est uniquement disponible sur Apple Arcade. Télécharger le jeu Oceanhorn 2





Call of Duty: Mobile (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.36, 2,6 Go, iOS 9.0, Activision Publishing, Inc.) Sortie en trombe en 2019, Call of Duty: Mobile continue de faire un carton sur nos mobiles, notamment grâce à des mises à jours fréquentes et du contenu toujours plus important. Activision nous a gratifié d'un jeu digne d'une console avec possibilité de personnaliser les commandes, la discussion vocale et textuelle, et disposant de graphismes en 3D et d'un son de qualité supérieure. Mieux, il est compatible avec les manettes, chose qui n'avait pas été incluse au départ. Parcourez des cartes et des modes Multijoueur emblématiques où vous voulez, quand vous voulez. Un mode Battle Royale à 100 joueurs ? Des Matchs à mort par équipe rapides à 5v5 ? Des Zombies terrifiants ? Des affrontements sniper contre sniper ? Tout y est dans COD Mobile ! Télécharger le jeu gratuit Call of Duty: Mobile





Apex Legends Mobile (Jeu, Stratégie / Action, iPhone / iPad, v1.2.886, 3,7 Go, iOS 11.0, Electronic Arts) Apex Legends Mobile est un jeu de tir stratégique de type Battle Royale, concurrent de Fortnite et PUBG, proposant un gameplay basé sur des personnages légendaires, des batailles de premier ordre et des combats rapides qui font de ce jeu l’un des meilleurs jeux de tir, en version mobile. Les jeux multijoueurs permettent aux joueurs de faire équipe avec deux amis pour affronter d’autres joueurs. Combinez les compétences uniques de chaque légende pour maîtriser les rôles et dominer les jeux Apex Legends. Avec une direction artistique excellente, des légendes travaillées et un système d'entraide entre joueurs, Apex Legends est surtout très technique. C'est pourquoi une manette n'est pas de trop ici, afin d'exploiter tout le potentiel de l'un des meilleurs jeux de 2022. Télécharger le jeu gratuit Apex Legends Mobile





NBA 2K23 Arcade Edition (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.10, 0 Mo, iOS 13.0) Disponible sur Apple Arcade, NBA 2K23 Arcade Edition est le dernier titre de la célèbre franchise NBA 2K. En exclusivité sur les appareils Apple, le nouveau NBA 2K offre des graphismes de premier ordre, un contenu pléthorique et un nouveau mode "Greatest" qui vous permet de vous mesurer aux 20 "plus grands de tous les temps". Les joueurs de la 76e saison de la NBA, comme Devin Booker, Kevin Durant et Luka Doncic, et les légendes de la NBA, comme Michael Jordan, Shaquille O'Neal et Dirk Nowitzki. Un jeu de basket hors-norme avec 120 images par seconde et une réalisation incroyable sur les iPhone et iPad récents. Télécharger le jeu NBA 2K23 Arcade Edition





Genshin Impact (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v3.2.0, 3,5 Go, iOS 9.0, COGNOSPHERE PTE. LTD.) Nous avons découvert Genshin Impact lors de notre test en 2020 qui a révélé un titre d'action-RPG dans un monde ouvert sublime qui peut être joué sur les consoles actuelles, mais également sur iOS et Android.



Genshin Impact est à la hauteur de sa popularité, et on comprend pourquoi il devient un véritable phénomène une fois qu'on y a goûté. Que ce soit pour partir explorer des donjons avec ses amis, ramasser des ressources ou continuer le scénario régulièrement mis à jour, le jeu étonne et fascine par son monde ouvert, luxuriant, rempli d'évènements et de quêtes. Deux ans après sa sortie, Genshin Impact reste l'un des jeux les plus populaires du moment. S'il figure dans notre top, c'est qu'il est excellent avec une manette sur iOS, bien qu'il soit tout à fait jouable avec des commandes tactiles. Télécharger le jeu gratuit Genshin Impact





Top jeux payants

DYSMANTLE (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.1.4, 1,3 Go, iOS 13.0, 10tons Ltd) Dysmantle se présente comme un RPG d'action en monde ouvert où tout est interactif. Votre objectif est de vous échapper de l'île en détruisant tout sur votre passage pour trouver des matériaux, combattre des créatures, survivre, construire des abris, des armes, des tenus, cultiver des plantes, chasser des animaux et plus encore. Il y a aussi des énigmes un peu partout, de la pêche et de la cuisine. Avec autant d'activités, vous comprenez qu'une manette n'est pas de refus ! Vous ne vous ennuyez jamais dans Dysmantle, surtout qu'on peut même jouer à 4 en coop ! Si vous avez aimez Stardew Valley, foncez ! Télécharger DYSMANTLE à 11,99 €





Wreckfest (Jeu, Course / Action, iPhone / iPad, v1.0.4, 1,4 Go, iOS 14.0, HandyGames) Faites chauffer la gomme et froissez de la tôle dans Wreckfest mobile. Si vous aimiez Destruction Derby sur PS1, alors vous pouvez foncer sur ce nouveau jeu qui a connu un grand succès sur PS4 et PS5 notamment. Un moteur graphique de grande qualité, une bande-son accrocheuse, des courses variées, une tonne de voitures, de la personnalisation utile et des adversaires prêts à tout, même à plier leur bolide.



Regardez le trailer vidéo de Wreckfest mobile : Wreckfest sur iOS offre une meilleure expérience que le portage Switch. La version iOS prend en charge jusqu'à 24 voitures simultanément dans une course, contre 16 sur la Switch. Il existe également des options graphiques personnalisées qui permettent à l'utilisateur d'ajuster le jeu à ses préférences, qu'il s'agisse de la fidélité visuelle, de la fréquence d'images ou de la durée de vie de la batterie. Sur le dernier matériel iOS, le jeu est pratiquement au niveau de la PS4.

Tampons, queues de poisson, accidents et autres sont légion dans ce jeu atypique à la physique réaliste. Mais comme tout bon jeu de course, il est bien plus appréciable avec une manette. Télécharger Wreckfest à 11,99 €





Castlevania: SotN (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.2, 326 Mo, iOS 9.0, KONAMI) Castlevania : Symphony of the Night de Konami a beau être un classique remis au goût du jour, il n'en reste pas moins excellent à notre époque. Alors que Castlevania : Symphony of the Night présente présente quelques lacunes au niveau des commandes tactiles sur iOS, il est entièrement compatible avec les manettes. Et là, il devient bien plus agréable, car un Castlevania ne pardonne aucune erreur. Bondissez, courez et taillez-vous un chemin à travers le vaste château de Dracula dans le rôle d'Alucard dans ce classique du RPG d'action. Découvrez une histoire prenante remplie d'ennemis uniques et de personnages fascinants, soutenus par une réalisation de grande qualité. Rien que pour la musique, il vous faut Castlevania SotN. Télécharger Castlevania: SotN à 3,49 €





Streets of Rage 4 (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.08, 1,6 Go, iOS 14.0, Playdigious) Streets of Rage 4 est un beat'em up excellent, mais il est vrai que les contrôles tactiles sont toujours difficiles pour ce genre de jeu. Le portage mobile de Playdigious est pratiquement parfait sur tous les appareils, mais il est encore meilleur avec une manette comme la Razer Kishi ou la Backbone One appairarée à un iPhone. L'excellent Streets of Rage 4 poursuit l’héritage de la saga Streets of Rage dans un beat’em up néo-rétro aux graphismes inspirés des comics et avec de nouvelles mécaniques. Un retour réussi qui ravira les nostalgiques comme les nouveaux joueurs grâce à un savant mélange entre les jeux d'antan et un gameplay moderne. C'est beau, accessible et incroyablement fun, surtout à plusieurs. Télécharger Streets of Rage 4 à 9,99 €





Stardew Valley (Jeu, Simulation / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.4.5.153, 350 Mo, iOS 10.0, ConcernedApe) Stardew Valley de ConcernedApe est l'un des meilleurs jeux, et sa version mobile, bien que dépassée par rapport à la version PC par quelques mises à jour, reste excellente. Il joue parfaitement avec toutes ses options de contrôle, et a un support complet de la manette. Si vous êtes à la recherche d'un jeu de simulation de vie et d'agriculture relaxant mais prenant, Stardew Valley est le meilleur du genre "Harvest Moon" depuis 2018. Outre planter des cultures, les arroser puis les récolter, ou encore investir, le gameplay regorge de possibilités avec de l'artisanat, de l'aventure, des relations, de l'exploration, de la pêche, etc. Et c'est encore mieux avec une manette MFi, Xbox, Switch ou PlayStation.



A chaque fois, on se pose la question de l'utilité de ses actions et de ce que cela peut nous apporter à tous les niveaux. Télécharger Stardew Valley à 5,99 €





Alien: Isolation (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.2.4, 1,8 Go, iOS 14.8, Feral Interactive Ltd) Alien : Isolation de Feral Interactive est l'une des plus meilleures conversions mobiles de ces dernières années. Bien qu'il soit évidemment doté de commandes tactiles précises, Feral Interactive a ajouté une prise en charge complète de la manette avec les invites des boutons PlayStation en option également. Il s'agit de l'un des jeux iOS les plus réussis sur le plan visuel, et il vaut largement le prix demandé si vous voulez découvrir Alien : Isolation sur iPhone ou iPad. Alien: Isolation est un véritable chef-d'oeuvre salué par la critique en 2014 et qui avait reçu pas moins de 7 DLC supplémentaires. Pour iOS et Android, les développeurs ont décidé de tous les intégrer, soit 7 packs dont Last Survivor et Crew Expendable. Voici le synopsis rappelant aux lecteurs d'un certain âge la trame du célèbre film signé Ridley Scott en 1979.



Avant de quitter la Terre, Ellen Ripley a promis à sa fille Amanda de revenir pour fêter son 11e anniversaire. Elle n'a pas tenu sa promesse...



15 ans plus tard, Amanda Ripley apprend que la boîte noire du vaisseau de sa mère a été retrouvée. Amanda décide alors de se rendre sur la station spatiale Sébastopol pour percer le mystère de la disparition de sa mère... mais une fois à bord, elle doit faire face à une horreur inconnue. Prise au dépourvu et sans équipement, la jeune femme devra déployer des trésors d'ingéniosité pour survivre au cœur d'un dédale labyrinthique de salles et de couloirs. Télécharger Alien: Isolation à 17,99 €





Minecraft Pocket Edition (Jeu, Aventure / Simulation, iPhone / iPad, v1.19.41, 856 Mo, iOS 10.0, Mojang) Minecraft est un autre jeu "ancien" auquel nous jouons encore, surtout avec une manette. Plus stable et moins cher que ses homologues sur Xbox et Switch, le portage mobile de Minecraft est un régal pour les fans de la licence. Un univers inégalé, des possibilités infinies et surtout un gameplay extrêmement bien pensé caractérisent ce jeu hors-norme.

La version iOS de Minecraft est le jeu complet avec la prise en charge du tactile, des manettes, et plus récemment même du clavier et de la souris. Si vous n'avez jamais joué à Minecraft auparavant, la version iOS est un excellent point de départ pour ce titre sorti initialement en 2011 sur l'App Store. Le temps passe si vite... Télécharger Minecraft Pocket Edition à 7,99 €





Dead Cells (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v2.7.3, 1,3 Go, iOS 12.0, Playdigious) Dead Cells de Motion Twin a bénéficié d'une brillante conversion mobile via Playdigious, qui a été régulièrement mise à jour avec du nouveau contenu gratuit et payant. Avec un gameplay adapté aux écrans tactiles grâce à un mode auto-hit bien pensé, il est bien plus jouissif manette en main. Dead Cells est un roguevania mêlant action et plateforme qui exigera une maîtrise de son combat nerveux en 2D à l'aide d'une grande variété d'armes et compétences contre des ennemis et boss impitoyables.

Incarnez une expérience alchimique ratée et explorez le château tentaculaire en perpétuel changement pour découvrir ce qui a bien pu se passer sur cette île sinistre... Enfin, en supposant que vous parveniez à vaincre ses gardiens.



Un try and die de grande qualité ! Télécharger Dead Cells à 9,99 €





