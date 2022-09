Razer lance la manette Kishi V2 pour iPhone

Depuis quelques années, Apple a ouvert son système iOS, mais aussi tvOS et macOS aux manettes de consoles. Pourtant, si Sony et Microsoft proposent de belles solutions, des constructeurs comme Razer vont parfois plus loin. Après l'excellente Kishi, l'accessoiriste nous dévoile aujourd'hui sa nouvelle manette de jeu Kishi V2 pour l'iPhone avec plusieurs améliorations par rapport au modèle original.

Une nouvelle manette encore plus ergonomique

Les principales nouveautés de la Kishi V2 vont ravir les gamers puisque le design se veut plus ergonomique et les commandes sont désormais de qualité console avec une meilleure réactivité pour les boutons A/B/X/Y et la croix de direction, sans oublier deux nouveaux boutons multifonctions programmables (L4/R4), et un "pont extensible" pour la compatibilité avec l'iPhone 6s et plus récent, y compris tous les récents iPhone 13 Pro, et probablement les futurs iPhone 14 Pro.

La manette de Razer est dotée d'un connecteur Lightning intégré pour une connexion directe et à faible latence à un iPhone, dont elle tire son alimentation. Un connecteur Lightning supplémentaire situé au bas de la manette permet de recharger l'iPhone lui-même pendant que vous jouez. Nous avions grandement apprécié ce détail lors de notre test de la Kishi originale.



La nouvelle manette Kishi V2 peut être commandée dès maintenant sur le site de Razer, au prix de 119,99 € en France (99,99 $ aux USA). Il existe également une version de la Kishi V2 pour les smartphones Android qui est sortie en juin dernier, toujours au même tarif. On les trouve d'ailleurs déjà sur Amazon, bien que la fiche parle d'un aspirateur Roborock...



Voilà qui vient faire de l'ombre à la récente Backbone, dont la version PlayStation est sortie en juillet dernier. Rappelons également que les iPhones supportent les manettes PS5 DualSense et Xbox Series X/S via Bluetooth depuis la sortie d'iOS 14.5 l'année dernière et ont gagné en compatibilité avec les Joy-Cons de Nintendo avec iOS 16.

