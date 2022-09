Voici pourquoi la pilule et le trou des iPhone 14 Pro seraient liés par le logiciel

Comme vous le savez probablement, la fameuse encoche qu'on connait depuis l'iPhone X va totalement disparaître sur les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. En effet, Apple a prévu de remplacer cette encoche par une forme de pilule et un trou. Aujourd'hui, nous apprenons quelque chose de nouveau, iOS 16 pourrait combler le petit espace entre les deux afin de ne créer qu'une seule découpe longue.

Et si Apple proposait quelque chose de différent que ce qui a été dévoilé par les rumeurs ?

Selon de récentes indiscrétions qui se sont confiées au site américain 9to5mac, on peut s'attendre à ce que l'encoche disparaisse bien des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max qui seront révélés au monde entier le 7 septembre prochain.

Apple a bien prévu de remplacer sa traditionnelle encoche par deux nouvelles formes : une pilule et un trou. Cependant, pour la première fois, il est question de relier via le logiciel ces deux découpes afin de n'en créer qu'une ! C’est ce qu’on évoquait il y a quelques heures avec une découpe unique pour Face ID.



Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessous, les points orange et vert, s'afficheront dans la zone située entre les deux découpes pour signaler si l'appareil photo ou le microphone de votre iPhone ont été déclenchés par une application iOS. À l'heure actuelle, ces indications sont montrées à droite de l'encoche, mais les déplacer au milieu de l'écran permettrait d'attirer plus facilement l'attention des utilisateurs sur l'utilisation en temps réel de la caméra avant/arrière ou du microphone de leur iPhone.

La grande nouveauté par rapport à ces deux indicateurs liés à la confidentialité, c'est que quand l'utilisateur les touchera, il obtiendra plus d'informations sur l'application qui a demandé au microphone ou à la caméra avant/arrière de s'activer !

L'expérience rappelle celle de macOS où on retrouve les mêmes indicateurs lumineux à côté du centre de contrôle avec des informations supplémentaires quand on clique dessus.



Selon le rapport, Apple va également réorganiser l'affichage des boutons dans l'app Appareil photo, le géant californien va déplacer la plupart des boutons de contrôles vers le haut de l'écran afin que les utilisateurs aient une vue plus large des fonctionnalités disponibles (flash, minuteur avant le déclenchement de la photo, mode nuit...). Cependant, ce changement n'est "pas encore entièrement verrouillé", il est donc possible qu'Apple n'aille pas jusqu'au bout de cette refonte.

iPhone 14 Pro/Pro Max avec l'espace et sans l'espace entre les découpes

Qu'est-ce qui se passera si les indicateurs confidentialité ne sont pas allumés ?

D'après les personnes qui se sont confiées à 9to5mac, l'espace entre la pilule et le trou restera noirci en permanence par le logiciel, l'utilisateur ne devrait jamais voir le petit espace comme les rumeurs l'avaient prédite jusqu'ici.

En ce qui concerne les iPhone 14 et iPhone 14 (Max ou Plus), rien ne changera pour eux puisqu'ils embarqueront toujours la fameuse encoche, ce qui signifie que les indicateurs de confidentialité continueront de s'afficher à droite de l'encoche.