Voici pourquoi l'iPhone 14 Pro aurait du avoir le ray-tracing

Apple avait prévu une mise à jour majeure pour les capacités graphiques de l'iPhone 14 Pro, bien plus qu'annoncé lors du keynote de septembre 2022, mais a été contraint d'abandonner ses plans pour le nouveau GPU à la fin du développement après que des faux pas "sans précédent" ont été découverts, selon The Information. Le coeur du problème se situait au niveau de la consommation énergétique.

Apple a du revoir ses plans à la baisse

Dans son rapport, notre confrère affirme que les ingénieurs d'Apple ont été "trop ambitieux" en ajoutant de nouvelles fonctionnalités au processeur graphique de la puce A16 pour l'iPhone 14 Pro, notamment des fonctionnalités comme le ray tracing - une technique d'éclairage permettant d'atteindre un niveau de réalisme supplémentaire dans les jeux. Il s'est avéré que les prototypes de l'iPhone 14 Pro consommaient beaucoup plus d'énergie que prévu, ce qui avait un impact sur l'autonomie de la batterie et la gestion thermique de l'appareil.

Selon plusieurs personnes qui affirment avoir une connaissance directe de l'incident et qui se sont confiées à The Information, Apple a découvert le défaut du GPU de l'iPhone 14 Pro tard dans le cycle de développement de l'appareil, ce qui signifie qu'elle a dû se hâter de revenir en grande partie au GPU de la puce A15 Bionic de la gamme iPhone 13 de l'année précédente.



L'incident serait sans précédent dans l'histoire de la conception des puces de l'entreprise et expliquerait pourquoi l'iPhone 14 Pro ne présente que de faibles améliorations des performances graphiques par rapport aux bonds effectués par les générations précédentes d'iPhone. L'erreur a conduit Apple à restructurer son équipe de processeurs graphiques et à éloigner certains responsables du projet, y compris des personnages clés qui ont apparemment contribué à l'émergence d'Apple en tant que leader de la conception de processeurs, la série AXX.



Parmi les explications, on note plusieurs départs de talents ces dernières années, l'entreprise ayant perdu des dizaines de personnes clés au profit de diverses sociétés de conception de silicium depuis 2019, ainsi que des querelles interpersonnelles et des procès avec des startups.



Espérons que l'iPhone 15 Pro profite de cette évolution majeure qui pourrait faire basculer le téléphone d'Apple dans une nouvelle catégorie, très proche des PS5 et Xbox Series X|S.