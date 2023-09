Voici les nouveaux prix de changement de batterie des iPhone 14 aux iPhone 5S

Il y a deux types de clients Apple, ceux qui changent d'iPhone tous les 1 ou 2 ans et ceux qui choisissent de conserver le même iPhone, mais en lui redonnant un "coup de jeune" en faisant changer la batterie. Pour cette deuxième catégorie, Apple a décidé de baisser les prix en Europe. Désormais, la prestation de changement de batterie coûte moins cher qu'auparavant en Apple Store !

Voici les prix

Au bout d'un an d'utilisation, l'état de votre batterie est nettement plus bas que les 6 premiers mois après l'achat de votre iPhone, en général, on tombe aux environs des 92-91%. L'inconvénient d'avoir une batterie moins performante est évidemment une autonomie quotidienne moins bonne. Pour résoudre cette problématique, il y a bien sûr le changement de batterie, les Apple Store réalisent cette intervention plusieurs fois par jour, mais à un prix assez élevé...



Depuis l'Apple Event du 12 septembre, Apple a effectué quelques modifications dans la grille tarifaire des remplacements de batteries, chaque prestation est facturée en fonction de la génération d'iPhone que vous présentez en Apple Store. Sans grande surprise, les derniers iPhone qui ont une batterie plus performante et plus récente ont un remplacement de batterie un peu plus coûteux.

Apple a réalisé une légère baisse de prix sur les remplacements de batteries, si on prend par exemple la gamme iPhone 14, changer la batterie sans Apple Care+ coûtait auparavant 119€, aujourd'hui, l'intervention est facturée 109€. Rien de bien révolutionnaire, mais c'est tout de même une petite économie !



Voici ce qu'annonce Apple sur son site pour chaque iPhone :

La gamme iPhone 14 (du standard au Pro Max) : 109€

La gamme iPhone 13 (du mini au Pro Max) : 99€

La gamme iPhone 12 (du mini au Pro Max) : 99€

La gamme iPhone 11 (du standard au Pro Max) : 99€

La gamme iPhone XS (standard et Max) : 99€

L'iPhone X : 99€

L'iPhone XR : 99€

La gamme iPhone 8 (standard et Plus) : 79€

La gamme iPhone 7 (standard et Plus) : 79€

La gamme iPhone 6 et iPhone 6S : 79€

La gamme iPhone SE (tous les modèles) : 79€

L'iPhone 5S : 79€

Précisons quand même que ces tarifs ne concernent que les prestations en Apple Store ou auprès des centres de réparations d'Apple. L'entreprise rappelle que les réparateurs indépendants n'ont pas de tarifs fixes, chaque centre de services tiers possède ses propres tarifs qui peuvent être moins coûteux ou plus chers (même si en général, c'est moins cher).



Si vous êtes titulaire d'un contrat AppleCare+ pour votre iPhone, ça sera quoi qu'il se passe : 0€ pour vous.

Pour lancer votre changement de batterie, rendez-vous sur cette page.