Apple augmente fortement le prix du changement de batterie sur iPhone 14

Alors qu'on avait vu qu'Apple avait augmenté les prix des iPhone 14 en France (et sans baisser le prix des iPhone 13), les américains ont eu la chance de conserver la même grille tarifaire. En revanche, la firme se rattrape sur le SAV avec un coût de remplacement de batterie en forte augmentation. Pratiquement 40% en plus sur la facture...

Remplacer sa batterie d'iPhone coûte beaucoup plus cher

En raison de la force du dollar face à l'euro, le prix du remplacement de la batterie d'un iPhone est passé de 75 € à 119 € pour toute la gamme iPhone 14.



Bien sûr, la batterie de l'iPhone devrait durer plusieurs années, mais lorsque la santé de cette dernière finit par se dégrader et que votre téléphone ne tient plus la charge, il va falloir passer à la caisse et payer plus cher que le prix d'un HomePod Mini. Le coût estimé de la réparation de la batterie pour tous les modèles d'iPhone précédents reste fixé à 75 euros - ou 69 dollars, à l'exception de l'iPhone SE qui est à 55 euros. Vous pouvez trouver toutes les information sur la page dédiée d'Apple.



On ne sait pas pourquoi le prix a tant augmenté, uniquement pour les modèles iPhone 14. Les capacités des batteries des iPhone 14 sont presque identiques à celles de l'iPhone 13, il est donc difficile de trouver une raison valable.

AppleCare+ illimité

Ces prix s'appliquent aux clients iPhone qui ne bénéficient pas de la garantie standard d'un an ou qui n'ont pas AppleCare+. Si vous disposez d'une assurance AppleCare+, le remplacement des batteries est gratuit. D'ailleurs, Apple Care+ n'est plus limité à deux casses par an et peut vous permettre de réparer votre iPhone autant de fois que nécessaire, mais avec une franchise.