Apple lance les commandes des iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max

Comme indiqué lors du keynote "Far Out" de cette semaine, Apple lance les commandes de ses nouveaux iPhone 14. Avec quatre modèles dans la gamme, il y a de quoi faire.



Cette année, point de mini mais un iPhone 14 Plus qui vient s'intercaler entre l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro, sans oublier un iPhone 14 Pro Max qui chapeaute le tout. Attention, les différences entre les modèles de base et les "Pro" sont importantes, de quoi que les évolutions de prix. Inflation et valeur de l'euro ont fait grimper l'addition.

Nouveautés des iPhone 14

On commence par l'iPhone 14 de base. Reprenant 90% des composants de l'iPhone 13, l'iPhone 14 ne devrait pas attirer les possesseurs d'iPhone récents. En effet, il arbore exactement le même design, la même encoche, toujours la puce A15, un écran OLED 60 Hz ainsi que deux capteurs photos à l'arrière. Ce qui change ? Quelques détails que l'on vous liste ci-dessous :

A15 Bionic (comme sur l'iPhone 13, mais la version 5 GPU de l'iPhone 13 Pro)

Amélioration générale des capteurs en basse lumière

Autofocus sur la caméra avant

Nouveau mode "Action" pour filmer sans stabilisateur

Détection d'accidents

Connexion satellite

Nouveaux coloris bleu et violet

Modèle "Plus" de 6,7 pouces

iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro Max

Nouveautés des iPhone 14 Pro

Du côté de l'iPhone 14 Pro, ce n'est pas la même histoire. Apple a franchement bossé cette année pour faire évoluer ses hauts de gamme. Les nouveautés majeures sont la Dynamic Island qui remplace enfin l'encoche (et de fort belle manière), l'écran toujours allumé, la puce A16 Bionic gravée en 4 nm ainsi que l'appareil photo de 48 mégapixels. Voici la liste des évolutions :

Fin de l'encoche, place à la pilule interactive applée Dynamic Island

Capteur principal de 48 mpx et amélioration de tous les capteurs en basse lumière

Nouveau mode "Action" pour filmer sans stabilisateur

A16 Bionic en 4 nm

Écran Always-on

Dalle ProMotion 1 Hz à 120 Hz

Bluetooth 5.3

Détection d'accidents

Connexion satellite

Nouveau coloris violet

Commandez les iPhone 14 Pro

Les iPhone 14 sont donc disponibles à la commande à partir de 1019 €. Les livraisons débuteront le 16 septembre pour tous, sauf pour l'iPhone 14 Plus qui devra attendre le 7 octobre.



Tous les prix de base :

iPhone 14 : à partir de 1019 €

à partir de 1019 € iPhone 14 Plus : à partir de 1169 €

à partir de 1169 € iPhone 14 Pro : à partir de 1329 €

à partir de 1329 € iPhone 14 Pro Max : à partir de 1479 €

Pour commander :

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.