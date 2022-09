iPhone 14 Pro : Apple a retardé la livraison de certaines commandes

Quand il s'agit de précommande de produits Apple, il est toujours préférable de commander directement à la source : chez Apple. Comparés à un revendeur, les risques de retard de livraison sont quand même fortement réduits. Quand on regarde les précédents lancements d'iPhone, on remarque que les estimations de livraison que fait Apple sont rarement erronées. Malheureusement, ce n'est pas le cas cette année !

Apple annonce des retards pour certaines précommandes d'iPhone 14 Pro

C'est aujourd'hui le grand jour, Apple commercialise les iPhone 14, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Comme beaucoup de personnes, vous êtes peut-être passé par l'étape de précommande pour être sûr et certain d'avoir votre iPhone le jour de sa disponibilité. Si l'Apple Store en ligne représente le plus souvent la "fiabilité" avec des estimations de livraison qui ne se trompent presque jamais, ce n'est malheureusement pas le cas cette année.



En effet, on constate pour le lancement des iPhone 14, un gigantesque mécontentement chez certains clients Apple qui ont passé précommande sur l'Apple Store en ligne.

Alors que la firme de Cupertino leur a annoncé une livraison pour le vendredi 16 juillet (date de lancement), ils s'aperçoivent depuis hier que finalement leur commande est... retardée !

En effet, ils ne tiendront pas le nouvel iPhone dans leur main aujourd'hui, mais dans les prochains jours.

Une multitude de commandes sur l'Apple Store en ligne affichent désormais une date estimée de livraison pour le 23 septembre ou le 30 septembre. C’est le cas pour Alban à la rédaction par exemple.



Bien évidemment, Apple s'excuse de ce retard et assure faire le plus rapidement possible pour que les commandes soient livrées. D'après les retours qu'on peut apercevoir sur les réseaux sociaux, on remarque que ce sont uniquement les précommandes d'iPhone 14 Pro et d'iPhone 14 Pro Max qui sont concernées. Les personnes qui ont choisi l'iPhone 14 n'ont pas constaté ce retard sur leur suivi de commande, chose qui s'explique probablement par la différence de popularité entre les iPhone Pro et les non Pro.

Même si les acheteurs de l'iPhone 14 touchés trouveront ce changement de dernière minute désagréable, il n'est pas inattendu compte tenu des problèmes qu'a pu rencontrer Apple pendant la phase de précommande. Même si ce n'est que de quelques jours, Apple devrait être en mesure de respecter ses nouvelles prévisions de livraison. Les retards pour l'iPhone 14 Pro ne sont très courants, mais par rapport aux années précédentes, ils sont encore beaucoup plus fréquents cette année.



Ces personnes qui sont concernées par ce retard de livraison pourront toujours aller chercher un iPhone 14 Pro/Pro Max aujourd'hui en Apple Store ou chez un revendeur, elles pourront après annuler leur précommande. Une bonne idée pour les clients les plus pressés qui ne veulent pas attendre jusqu'au 30 septembre !