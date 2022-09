Apple Store : les délais de livraison pour les iPhone 14 Pro deviennent compliqués

Depuis 14h00, les clients Apple peuvent précommander l'iPhone 14, l'iPhone 14 Plus, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Quelques heures seulement après le lancement de la précommande, les délais de livraison s'envolent littéralement pour certains modèles...

On fait un point ?

Comme chaque année, vous avez été très nombreux à attendre impatiemment le début de la précommande des iPhone 14. Comme l'avait prédit Apple dans ses commandes auprès des fournisseurs, les modèles Pro sont ceux qui rencontrent le plus de succès. En même temps, cette prévision n'est pas surprenante, car ce sont eux qui apportent le plus de nouveautés, dont... la disparition de l'encoche pour une pilule avec un soutien logiciel baptisé "Dynamic Island".



Pour de nombreux modèles d'iPhone 14, les chances de recevoir le précieux pour le 16 septembre ont été possibles qu'entre 14h00 et 14h10, les délais ont commencé à progressivement monter vers 14h15 où on observait déjà une semaine d'attente supplémentaire minimum pour les modèles "Pro" les plus populaires.

La situation à l'heure actuelle

Si vous souhaitez obtenir l'un des nouveaux iPhone 14 Pro le jour de sa sortie, il vaut mieux assister à l'ouverture de l'Apple Store à côté de chez vous (et arriver tôt), c'est là où vous aurez le plus de chances d'acquérir l'iPhone 14 Pro ou l'iPhone 14 Pro Max.



Voici les délais constatés à l'heure actuelle sur l'Apple Store en ligne :

iPhone 14 coloris bleu en 128 Go, 256 Go et 512 Go : livraison assurée pour le 16 septembre

: livraison assurée pour le 16 septembre iPhone 14 coloris mauve en 128 Go, 256 Go et 512 Go : livraison assurée pour le 16 septembre

: livraison assurée pour le 16 septembre iPhone 14 coloris minuit en 128 Go, 256 Go et 512 Go : livraison assurée pour le 16 septembre

: livraison assurée pour le 16 septembre iPhone 14 coloris lumière stellaire en 128 Go, 256 Go et 512 Go : livraison assurée pour le 16 septembre

: livraison assurée pour le 16 septembre iPhone 14 coloris (PRODUCT) RED en 128 Go, 256 Go et 512 Go : livraison assurée pour le 16 septembre

Et pour les iPhone 14 Plus ?

iPhone 14 Plus coloris bleu en 128 Go, 256 Go et 512 Go : livraison assurée pour le 7 octobre

: livraison assurée pour le 7 octobre iPhone 14 Plus coloris mauve en 128 Go, 256 Go et 512 Go : livraison assurée pour le 7 octobre

: livraison assurée pour le 7 octobre iPhone 14 Plus coloris minuit en 128 Go, 256 Go et 512 Go : livraison assurée pour le 7 octobre

: livraison assurée pour le 7 octobre iPhone 14 Plus coloris lumière stellaire en 128 Go, 256 Go et 512 Go : livraison assurée pour le 7 octobre

: livraison assurée pour le 7 octobre iPhone 14 Plus coloris (PRODUCT) RED en 128 Go, 256 Go et 512 Go : livraison assurée pour le 7 octobre

Et pour les iPhone 14 Pro ?

iPhone 14 Pro coloris violet intense en 128 Go, 256 Go, 512 Go : livraison assurée entre le 10 et 17 octobre. (Exception pour le stockage 1 To qui affiche une date au 16 septembre)

: livraison assurée entre le 10 et 17 octobre. (Exception pour le stockage 1 To qui affiche une date au 16 septembre) iPhone 14 Pro coloris or en 128 Go, 256 Go, 512 Go : livraison assurée entre le 10 et 17 octobre. (Exception pour le stockage 1 To qui affiche une date entre le 19 et 21 septembre)

: livraison assurée entre le 10 et 17 octobre. (Exception pour le stockage 1 To qui affiche une date entre le 19 et 21 septembre) iPhone 14 Pro coloris argent en 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To : livraison assurée entre le 10 et 17 octobre

: livraison assurée entre le 10 et 17 octobre iPhone 14 Pro coloris noir sidéral en 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To : livraison assurée entre le 10 et 17 octobre

On termine avec les iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro Max coloris violet intense en 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To : livraison assurée entre le 10 et 17 octobre

: livraison assurée entre le 10 et 17 octobre iPhone 14 Pro Max coloris or en 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To : livraison assurée entre le 10 et 17 octobre

: livraison assurée entre le 10 et 17 octobre iPhone 14 Pro Max coloris argent en 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To : livraison assurée entre le 10 et 17 octobre

: livraison assurée entre le 10 et 17 octobre iPhone 14 Pro Max coloris noir sidéral en 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To : livraison assurée entre le 10 et 17 octobre

Avec des délais qui vont jusqu'à début octobre, les précommandes des iPhone 14 Pro ont probablement été très importantes. Toutefois, quand on compare par rapport à d'autres années, Apple semble avoir mieux anticipé au niveau de la production. Ces délais devraient évoluer dans les prochaines heures ou les jours à venir. En ce qui concerne le stock chez les revendeurs, on retrouve approximativement les mêmes délais.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.