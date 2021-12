iPhone 13 : Apple a enfin réussi à maîtriser les délais de livraison

Il y a 5 heures

iPhone

Julien Russo

Réagir



Lancer un nouveau smartphone en pleine pénurie de composants et de puces, c'est un challenge extrêmement risqué. Malgré un lancement impacté par des ruptures de stock mondial, Apple a enfin réussi à équilibrer les délais de livraison de tous les modèles d'iPhone 13 sur son Apple Store en ligne.

Il est plus rapide d'avoir un

iPhone 13

Quand Apple a commercialisé les iPhone 13 à la fin du mois de septembre, les commandes ont été extrêmement nombreuses pour les modèles Pro et Pro Max. À cause de la difficulté d'approvisionnement de certains composants, mais surtout de puces, Apple a été contraint de revoir ses objectifs de production à la baisse et a probablement perdu de beaucoup commandes qui ont été annulées suite à l'attente trop longue.



Aujourd'hui, la situation s'est stabilisée et va même largement mieux d'après une déclaration de l'analyste Samik Chatterjee de la banque d'investissement JP Morgan.

Selon ses propos, Apple a réussi à trouver un équilibre entre la production dans les usines de ses partenaires et la demande des consommateurs.

Selon l'analyste, si on regarde attentivement la quinzième semaine de disponibilité des iPhone 13, on constate que tout est sous contrôle.

Le rapport explique que les délais de livraison sont à nouveau raisonnables chez les revendeurs, mais aussi sur l'Apple Store en ligne qui a été au cœur de l'analyse.



Dans tous les pays où les nouveaux iPhone sont accessibles aux consommateurs, on remarque qu'en moyenne il faut compter :

3 jours d'attente pour un iPhone 13 mini

3 jours d'attente pour un iPhone 13

5 jours d'attente pour un iPhone 13 Pro

3 jours d'attente pour un iPhone 13 Pro Max

Bien sûr, il s'agit d'une moyenne qui peut être en légère hausse comme en légère baisse dans certains pays. Mais globalement, les choses vont mieux quand on compare à la période du Black Friday et plusieurs semaines avant.

Les promesses de Tim Cook qui indiquaient qu'Apple allait faire son maximum pendant les fêtes de fin d'année semblent avoir été sérieuses.



Samik Chatterjee ne manque pas de signaler aux investisseurs que les iPhone 13 Pro et Pro Max sont toujours en tête des ventes, les deux iPhone qui proposent plus de fonctionnalités attirent plus facilement les clients qui renouvellent leur iPhone comme ceux qui viennent d'une migration Android -> iOS.

C'est une très bonne nouvelle pour Apple puisque la firme de Cupertino arrive à convaincre ses clients d'investir dans les modèles haut de gamme à un prix dépassant les 1 000€.



Via