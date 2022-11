Apple avertit sur les délais de livraison de l'iPhone 14 Pro avant la fin d'année

Apple a déclaré officiellement qu'elle s'attendait à ce que les expéditions d'iPhone 14 Pro et d'iPhone 14 Pro Max soient inférieures aux prévisions en raison de restrictions temporaires liées au COVID-19 dans l'usine principale de Foxconn où les appareils sont assemblés à Zhengzhou, en Chine.

L’information a été partagée dans un communiqué de presse sur le site Apple Newsroom :

Les restrictions du COVID-19 ont eu un impact temporaire sur l'usine principale d'assemblage de l'iPhone 14 Pro et de l'iPhone 14 Pro Max située à Zhengzhou, en Chine. L'usine fonctionne actuellement à une capacité considérablement réduite. Comme nous l'avons fait tout au long de la pandémie de COVID-19, nous donnons la priorité à la santé et à la sécurité des travailleurs de notre chaîne d'approvisionnement.



Nous continuons de constater une forte demande pour les modèles iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Cependant, nous prévoyons maintenant des expéditions d'iPhone 14 Pro et d'iPhone 14 Pro Max inférieures à ce que nous avions prévu et les clients devront attendre plus longtemps pour recevoir leurs nouveaux produits.



Nous travaillons en étroite collaboration avec notre fournisseur pour revenir à des niveaux de production normaux tout en garantissant la santé et la sécurité de chaque travailleur.