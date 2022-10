L'une des plus grandes usines de Foxconn (responsable de la production des iPhone 14) est frappée de plein fouet par la pandémie Covid-19

Alors que les fêtes de fin d'année approchent et que les usines de production d'Apple vont accélérer l'assemblage des iPhone pour remplir les stocks, un coup dur vient de survenir à "l'iPhone City" de Zhengzhou. La plus grande usine de Foxconn est durement touchée par la pandémie Covid-19, ce qui provoque inévitablement le retrait de nombreux employés.

La production reste contrôlée

C'est la phobie des grandes entreprises de la taille d'Apple : avoir une gigantesque demande de la part des consommateurs, mais ne pas pouvoir la satisfaire à cause d'une production qui n'arrive pas à suivre le rythme. Si cela a eu lieu à plusieurs reprises depuis l'apparition de la Covid-19, Apple fait tout pour éviter que cela se reproduise. Malheureusement, ce n'est pas toujours simple d'anticiper les regains de la pandémie Covid-19 dans les usines de production qui rassemblent des milliers d'ouvriers au quotidien...



Dans un récent communiqué, Foxconn (le partenaire historique d'Apple et responsable de la production de l'iPhone) a révélé rencontrer un problème dans son usine située à Zhengzhou. Plusieurs salariés ont été testés positifs à la Covid-19 et le virus s'est rapidement propagé sur les nombreuses chaînes de production.

Foxconn a déclaré il y a quelques heures :

Pour le petit nombre d'employés touchés par la pandémie, Foxconn, conformément aux politiques locales de prévention des épidémies, fournit les garanties nécessaires pour les moyens de subsistance, y compris des fournitures matérielles, un confort psychologique et une rétroaction réactive.



Les opérations et la production dans le parc de Zhengzhou sont relativement stables, les mesures de santé et de sécurité pour les employés étant maintenues. À l'heure actuelle, le travail de prévention des épidémies à Zhengzhou progresse régulièrement, et l'impact sur le groupe est contrôlable.

D'après les messages postés sur les médias sociaux, beaucoup d’employés sont mécontents de la façon dont Foxconn a géré l'affaire. Des messages provenant de l'intérieur de l'usine affirment que la société ne fait pas assez pour séparer les travailleurs atteints, car le nombre de tests positifs augmente chaque jour. La pénurie de nourriture et de médicaments pour les personnes mises en quarantaine est un autre problème qui a suscité des critiques.



Heureusement, Apple a d'autres usines qui produisent en masse les iPhone 14 (notamment dans d'autres pays que la Chine), la firme de Cupertino pourra reposer sur ses autres infrastructures au cas où la situation empire à l'usine de Zhengzhou. Toutefois, Apple ne pourra pas augmenter la production de ces usines qui fonctionnent déjà à plein régime depuis plusieurs mois !