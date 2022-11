Foxconn multiplie les primes pour garder les employés au travail malgré le COVID

Foxconn est en train de multiplier les primes accordées aux employés sur la chaîne de production de l'iPhone afin de les persuader de continuer à travailler dans des conditions extrêmement difficiles, alors qu'une épidémie de COVID-19 sévit dans sa plus grande usine d'assemblage de l'entreprise.



Pour les plus volontaires, ceux qui sont prêts à renoncer à leurs congés ce mois-ci, la prime pourrait atteindre une augmentation de 1 000 % - soit de 1 500 yuans (200 $) à 15 000 yuans (2 000 $).

Contexte chez Foxconn

Foxconn est le principal assembleur d'iPhone, et son campus de Zhengzhou en Chine est la plus grande usine de la société. Le site de production compte environ 300 000 travailleurs, et de nombreux autres fournisseurs d'Apple sont basés dans la ville. Cela a d'ailleurs valu à Zhengzhou le surnom de "ville de l'iPhone".



La Chine applique toujours la politique du "zéro COVID-19", qui vise à éliminer complètement le virus du pays en imposant des mesures de confinement à l'échelle de la ville en réponse à une poignée de tests positifs.



Mais contrairement à la France et à sa politique du "quoi qu'il en coûte", pour ne pas détruire l'économie, la Chine autorise ce que l'on appelle la production en circuit fermé, où le personnel travaille, mange et dort sur le campus pendant les périodes de confinement. Ces conditions étaient déjà difficiles, mais une nouvelle épidémie de COVID-19 au sein même de l'usine a entraîné des restrictions encore plus strictes. À tel point que certains se sont carrément échappés de l'usine.



Foxconn a d'abord tenté de minimiser l'impact sur la production de l'iPhone 14, admettant qu'une épidémie de COVID s'était déclarée, mais affirmant que la situation était "contrôlable" et que les volumes de production étaient "relativement stables".



Cependant, il a été rapporté hier que le nombre d'infections continuait à augmenter. En raison des conditions de travail extrêmes et de la peur de l'infection, un grand nombre de travailleurs ont refusé d'effectuer leur travail et certains ont même quitté l'usine.

Augmentation jusqu'à 1 000 % des primes des travailleurs de l'iPhone

Foxconn a alors réagi en offrant des primes allant jusqu'à 1 500 yuans (200 dollars) à tous ceux qui travaillent pendant toutes leurs heures de travail, soit environ 20 % de leur salaire de base. Selon Reuters, la gravité de la situation a maintenant incité Foxconn à tripler ces primes.

L'avis publié mardi par Foxconn indique également que ceux qui travaillent pendant plus de 25 jours peuvent obtenir une prime maximale de 5 000 yuans pour le mois, contre un maximum de 1 500 yuans précédemment, dans le cadre d'un effort visant à "reprendre progressivement une production ordonnée" et à "remercier la persévérance de nos collègues".

Plus spectaculaire encore, la prime maximale accordée aux travailleurs les plus dévoués a été multipliée par dix.

Ceux qui ont fourni un "effort total" en novembre, y compris en renonçant à tout congé, pourraient recevoir une prime totale de plus de 15 000 yuans pour le mois, ajoute l'avis.

Même en sortant le carnet de chèques, les réactions des travailleurs de l'usine ont été mitigées, certains acceptant de rester et d'autres considérant que c'est trop risqué. Pas sûr que les stocks d'iPhone 14 Pro et Pro Max, actuellement les modèles les plus vendus, soient donc suffisants pour la période des fêtes de fin d'années qui approche à grand pas. On comprend mieux pourquoi Apple a décalé le lancement des nouveaux Mac M2...