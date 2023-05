Foxconn prépare l'iPhone 15 : les primes des employés ont triplé en un mois !

Les primes des employés travaillant à l'usine Foxconn de Zhengzhou, surnommée "iPhone City", ont été augmentées pour la troisième fois en un mois. Cette décision intervient alors que l'entreprise se prépare à la production en masse de l'iPhone 15. En raison de difficultés à recruter et à retenir suffisamment de personnel, Foxconn offre, une nouvelle fois, des primes substantielles aux travailleurs de l'iPhone qui restent sur la ligne de production pendant au moins trois mois. L'objectif est de garantir une capacité de production optimale tout au long de l'été et d'éviter les problèmes rencontrés l'année dernière lors d'une interruption majeure.

Triple prime

L'usine Foxconn de Zhengzhou est le plus grand site de production d'iPhone au monde, employant plus de 200 000 personnes et assemblant environ 80 % des iPhones produits pour la pomme. Afin de répondre à la demande croissante de la gamme iPhone 15, il est crucial d'assurer une capacité suffisante et d'éviter les perturbations. L'usine a connu des difficultés à la fin de l'année dernière en raison de la politique locale en matière de COVID-19 (désormais révolue), ce qui a entraîné des perturbations majeures. Les travailleurs se sont plaints du manque de nourriture et de médicaments, entraînant un grand nombre de départs et donnant même lieu à des émeutes.

Après avoir perdu quelques milliers de travailleurs, et pour en attirer de nouveaux, Foxconn a augmenté à trois reprises les primes offertes. Selon le South China Morning Post, les nouveaux employés peuvent désormais recevoir des primes allant jusqu'à 3 000 yuans (400 euros) pour un minimum de 90 jours de travail, en plus d'un salaire horaire pouvant atteindre 21 yuans. Les travailleurs déjà présents dans l'usine ont également droit à une prime de parrainage de 500 yuans. Bien que ces montants puissent sembler modestes pour un employé français par exemple, ils représentent environ un mois de salaire supplémentaire, soit plus de 30 % de bonus pour quelqu'un travaillant trois mois. De plus, la prime de recrutement équivaut à environ une semaine de salaire pour chaque nouvel employé embauché.



Le PDG de Foxconn, Liu Young-way, a récemment rassuré les travailleurs en affirmant que l'entreprise n'avait pas l'intention de quitter sa deuxième plus grande base de Chengdu, malgré les préoccupations liées à son expansion en Inde. Cependant, il n'a pas exclu la possibilité de suppressions d'emplois dans la ville.



En tout cas, pour les quatre iPhone 15, la solution semble être sous contrôle.