Avec l'iPhone 15 Pro, Caviar prépare un Vision Pro en or 18 carats 10x plus cher que l'original

Caviar, une société connue pour fabriquer des variantes de luxe de l'iPhone et autres produits technologiques, n'a pas fait une croix que l'onéreux Vision Pro d'Apple. Le spécialiste russe du bling-bling a annoncé son intention de sortir l'année prochaine un casque Apple personnalisé plaqué d'or 18 carats qui vous coûtera inévitablement plus cher que le prix de départ actuel de 3 499 $. La marque propose aussi un iPhone 15 Pro à plus de 8 000 $...

Apple Vision Pro CVR Edition

Le bandeau de l'appareil est fabriqué avec du cuir de chez Connolly (spécialiste des intérieurs de voitures comme Aston Martin, Rolls-Royce et Bentley) et comporte une visière dorée inspirée des "lunettes Tom Ford et des masques de ski Gucci". Rien que ça.

À en juger par la réaction du public, tout le monde n'apprécie pas que ses yeux soient affichés sur l'écran externe. Avec la version de Caviar, vous pouvez préserver votre vie privée si vous le souhaitez.

L'Apple Vision Pro CVR Edition de Caviar sera une édition limitée à 24 unités, dont le lancement est prévu pour le début de l'année 2025. Le prix de départ est "disponible sur demande", selon le site web, mais les rumeurs évoquent un tarif à près de 40 000 dollars. C'est plus de dix fois le prix officiel !

iPhone 15 Pro

Caviar a donc également mis en vente un iPhone 15 Pro personnalisé qui s'inspire du Vision Pro. Il ne coûte "que" 8 060 dollars et peut être précommandé dès aujourd'hui sur le site de Caviar. Rappelons que l'iPhone 15 Pro est vendu 999 $ aux USA, et 1 159 € en France.

Transformation de l'iPhone au-delà de la réalité. Caviar a créé un téléphone de luxe pour les propriétaires d'Apple Vision Pro. Son design reprend les éléments clés d'un appareil de réalité virtuelle, ce qui rend votre appareil vraiment unique.

Des lignes douces, des accents de couleur, une texture reconnaissable - tous ces éléments vous rappellent l'Apple Vision Pro et vous transportent dans le monde des aventures virtuelles. Le corps du smartphone est en titane de qualité aérospatiale, orné d'accents colorés et de gravures au laser.

Qui en commande un (ou plusieurs) ?