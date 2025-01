Samsung prépare un capteur photo à 3 couches pour l'iPhone 18

Selon certaines informations, Samsung serait en train de développer un nouveau capteur photo empilé à 3 couches pour les prochains téléphones d'Apple, qui pourrait intégrer la gamme dès l'iPhone 18. Depuis plus d'une décennie, Sony est le fournisseur exclusif de capteurs photo pour iPhone, connu pour produire certains des capteurs les plus avancés du marché des smartphones. Cette relation a été publiquement reconnue par le PDG d'Apple, Tim Cook, qui a visité l'usine de fabrication de capteurs de Sony à Kumamoto en 20222.

Un changement de fournisseur en vue

Cependant, ce partenariat de longue date pourrait connaître quelques changements. L'année dernière, l'analyste d'Apple Ming-Chi Kuo a prédit que Samsung commencerait à fournir des capteurs photo pour l'iPhone, mentionnant spécifiquement l'iPhone 18 attendu en 2026. Depuis lors, une autre source, le leaker Jukanlosreve, a soutenu sur X cette affirmation en détaillant les spécificités du travail de Samsung. Selon lui, Samsung travaille sur un capteur d'image « empilé à 3 couches » dans une configuration PD-TR-Logic, qui est considérée comme plus avancée que les capteurs Exmor RS existants de Sony. Cette conception implique le montage de l'électronique de traitement directement à l'arrière du capteur, ce qui pourrait conduire à un traitement du signal plus rapide et donc à une meilleure réactivité de l'appareil photo.

De plus, ces capteurs empilés pourraient réduire le bruit, améliorant ainsi la qualité de l'image. Parallèlement à ce développement pour Apple, Samsung serait également en train de fabriquer un capteur de 500 MP pour ses propres smartphones Galaxy, bien que la praticité d'un nombre de mégapixels aussi élevé reste discutable compte tenu des compromis potentiels sur la qualité de l'image.



Bien que ces rapports offrent des informations intéressantes, ils ne constituent qu'une preuve relativement mince d'un changement majeur dans la chaîne d'approvisionnement d'Apple. Néanmoins, les efforts de Samsung pour s'assurer une place auprès d'Apple sont évidents. La stratégie d'Apple visant à diversifier ses fournisseurs de composants clés comme les capteurs d'appareil photo est bien connue, visant à planifier les imprévus et à renforcer le pouvoir de négociation. Ainsi, même si Sony reste un fournisseur principal, l'intérêt d'Apple à s'approvisionner auprès de Samsung semble plausible. La firme le fait par exemple pour les écrans OLED, avec Samsung au départ, puis LG et désormais BOE, ce qui lui permet de jouer sur les prix et diminuer les risques.



D'ici là, il faudra déjà voir ce qu'Apple a prévu pour l'iPhone 17 en septembre.