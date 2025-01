Samsung prépare le Galaxy S25 Slim pour contrer l'iPhone 17 Air

Vous le savez, Apple s'apprête à lancer ce qu'on appelle pour le moment l'iPhone 17 Air, en mettant l'accent sur le design fin et élégant plutôt que sur des fonctionnalités supplémentaires qui ne sont que rarement exploitées par les clients. Un rapport du Sisa Journal, une source d'information sud-coréenne, nous rappelle ce que nous pouvons attendre de l'iPhone 17 Air en termes de taille et de prix, mais aussi la réplique de Samsung avec un Galaxy S25 Slim.

Un iPhone à la finesse record

Selon notre confrère, l'iPhone 17 Air ne mesurerait que 6,25 mm d'épaisseur, ce qui en ferait l'iPhone le plus fin jamais produit par Apple. À titre de comparaison, les modèles actuels d'iPhone 16 et d'iPhone 16 Pro ont respectivement 7,80 mm et 8,25 mm d'épaisseur, l'iPhone 6 à 6,90 mm étant le précédent détenteur du record de finesse. Le "Air" serait donc environ 20 % plus fin que l'iPhone 16.

Le rapport confirme également les rumeurs antérieures du Wall Street Journal selon lesquelles l'iPhone 17 Air remplacera le modèle « Plus » de la gamme Apple, en conservant le même prix de départ, soit 899 $ aux USA ou un douloureux 1 119€ chez nous.

Le Galaxy S25 Slim

Mais tout cela est déjà connu. Le plus intéressant est la confirmation que Samsung est passé à l'action sur un prochain « Galaxy S25 Slim », directement inspiré de l'idée d'Apple. C'est la deuxième fois qu'on évoque l'intention de copier l'iPhone 17 Air chez le géant coréen.



Pour en revenir à Apple, l'iPhone 17 Air devrait être équipé d'un écran de 6,6 pouces prenant en charge la technologie ProMotion pour des taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz. Il devrait être doté d'une seule caméra arrière de 48 MP et d'une caméra frontale de 24 MP, alimentée par une puce A19 (pas A19 Pro) et de 8 Go de RAM.



L'iPhone 17 Air devrait être lancé en septembre prochain, aux côtés du reste de la série iPhone 17. Ce sera le modèle le plus intéressant, suivi par l'iPhone 17 standard qui aura également droit à un écran 120 Hz.