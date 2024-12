L’iPhone 17 Air sera moins cher qu’un Pro, l’iPhone 18 ou 19 sera pliable

Selon un nouveau rapport du Wall Street Journal, signé de nos confrères Aaron Tilley et Yang Jie, Apple préparerait des changements de conception et de format importants pour les futurs iPhone. Sans surprise, nous pouvons nous attendre à un modèle ultra-fin l'an prochain, l'iPhone 17 Air, mais aussi à deux téléphones pliables l'année suivante. L'iPhone 18 pourrait donc être placé sous le signe de l'innovation.

iPhone 17 Air : conception ultra-mince

L'un des points forts de la gamme 2025 est le prétendu « iPhone 17 Air », qui devrait présenter un design ultra-mince, bien plus fin que n'importe quel iPhone précédent. Bien que les dimensions exactes n'aient pas été divulguées, des fuites précédentes suggèrent que l'appareil pourrait mesurer entre 6 mm et 6,25 mm d'épaisseur, écrasant la gamme actuelle d'iPhone 16, qui commence à 7,8 mm. Si cela est vrai, l'iPhone 17 Air battrait même le record de 6,9 ​​mm de l'iPhone 6, ce qui en ferait le téléphone Apple le plus fin jamais produit.

Pour atteindre cet objectif ambitieux, l'iPhone 17 Air sacrifierait certaines fonctionnalités des modèles "Pro". Le rapport mentionne un système de caméra « simplifié », sans plus de détails. Mais l'on sait que le capteur principal pourrait être seul, afin de dégager de la place pour la batterie. Ce compromis permettra à Apple de positionner l’appareil à un prix inférieur à celui de la gamme Pro, qui démarre actuellement à 999 $ aux États-Unis, tout en proposant quelques fonctionnalités Premium comme la Dynamic Island ou le 120 Hz.



Apple devrait annoncer l’iPhone 17 Air en septembre 2025, aux côtés des autres iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max.

Appareils pliables : iPhone et MacBook en développement

En plus de l’iPhone 17 Air, Apple travaillerait sur deux appareils pliables. Le premier est un iPhone pliable avec un grand écran orienté vers l’intérieur qui dépasserait l’écran de 6,9 ​​pouces de l’iPhone 16 Pro Max lorsqu’il est déplié. Le deuxième appareil serait un MacBook pliable doté d’un écran massif de 19-20 pouces lorsqu’il est entièrement ouvert, ce qui en ferait le plus grand MacBook jamais conçu. On parlait hier d'un iPad pliable hybride capable de faire tourner des apps macOS sous iPadOS, il s'agit probablement du même produit.



L’iPhone Fold devrait sortir en 2026 ou 2027, soit l'iPhone 18 ou l'iPhone 19, tandis que le MacBook pliable devrait arriver encore plus tard, vers 2028. Les deux appareils font l’objet de spéculations depuis des années, même si Apple a dû relever des défis techniques, notamment en perfectionnant le mécanisme de charnière et en développant un revêtement d’écran durable.



Le rapport note également qu’Apple a déjà envisagé un iPhone pliable avec un écran orienté vers l’extérieur, mais a finalement choisi un design avec un écran rabattable vers l’intérieur. Samsung propose les deux, avec ses Z Fold et Z Flip.



En tout cas, Apple n'a plus le choix, il faut proposer de la vraie nouveauté pour relancer des ventes qui commencent à décliner.