Face ID sous l'écran, ce ne sera pas avant l'iPhone 18 Pro !

Depuis plusieurs années, les ingénieurs Apple travaillent activement à inclure les capteurs du Face ID sous l'écran de l'iPhone. Cela permettrait de faire disparaître la Dynamic Island afin de proposer un écran plus grand et bien plus immersif. Si sur la feuille cela paraît simple, en réalité, avec les exigences de qualité d'Apple, c'est un véritable combat !

Le Face ID sous l'écran arrivera prochainement

L'intégration tant attendue de la technologie Face ID sous l'écran des iPhone ne sera pas une réalité avant la sortie des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max en septembre 2026. Initialement prévue pour les iPhone 17 Pro de 2025, cette avancée technologique a été retardée, d'après les nouvelles informations fournies par Ross Young, un leaker bien connu dans l'industrie pour ses révélations précises concernant les futurs écrans sur les produits Apple.



Jusqu'à récemment, les analystes et leakers s'attendaient à voir disparaître la Dynamic Island au profit de caméras frontales à sténopé dès l'année prochaine. Toutefois, des défis techniques imprévus ont contraint les ingénieurs d'Apple à revoir leur calendrier de lancement pour cette fonctionnalité. Le déploiement de Face ID sous l'écran est désormais repoussé à 2026, une décision qui illustre les complexités.

Un impact sur les modèles standards

Selon les informations de Young, le Face ID sous l'écran ne devrait pas arriver sur les modèles standards avant la sortie de l'iPhone 19, prévue pour la fin 2027. Apple devrait encore marquer une distinction claire entre les iPhone Pro et standard, toujours pour favoriser les iPhone où la marge de bénéfice est la plus importante !



Malgré ce retard pour le Face ID sous l'écran, la gamme iPhone 17 de 2025 promet des améliorations considérables pour l'écran. Tous les modèles devraient passer vers du polysilicium à basse température (LTPS) à l'oxyde polycristallin à basse température (LTPO). Cette transition vers le LTPO est cruciale, car elle permet une gestion plus efficace de l'affichage et de l'énergie. Ross Young anticipe également que l'adoption du substrat LTPO par tous les modèles de l'iPhone 17 permettra de généraliser l'écran toujours allumé à l'ensemble de la gamme.



