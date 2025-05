L'avant de l’iPhone 19 Pro ne serait qu’un écran pour fêter les 20 ans

Selon The Information, citant plusieurs sources, Apple prévoit d'introduire un affichage totalement bord à bord sur au moins un modèle d'iPhone en 2027, coïncidant avec le 20e anniversaire du téléphone. Cela concrétise la vision de longue date de l'ancien chef du design d'Apple, Jony Ive, pour un iPhone entièrement écran et sans démarcation.

L’iPhone de rêve ?

L'iPhone de 2027 devrait intégrer la caméra frontale et le système Face ID sous l'écran, éliminant ainsi toute encoche ou découpe visible. De quoi parvenir à un objet parfait, d’autant que la délimitation entre verre et métal ne serait pas perceptible.



Le design véritablement tout écran devrait être réservé aux modèles haut de gamme, avec la série iPhone 19 Pro, attendue en septembre 2027, qui devrait mettre en avant cette innovation. Un iPhone de rêve pour certain qui devra être toujours aussi robuste et avec un prix raisonnable. Et sur ce dernier point, le doute est légitimement permis.

En guise de transition, les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, prévus pour un lancement antérieur, incorporeront la technologie Face ID sous l'écran, conservant un petit trou pour la caméra frontale.

Mais avant cela, l’iPhone 17

Avant cela, nous aurons la présentation de la gamme 2025 dans quatre mois.



Voici un rappel des principales nouveautés attendues pour les iPhone 17 (selon les rumeurs, non confirmées par Apple) :