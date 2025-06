Apple poursuivie par ses actionnaires pour avoir menti sur l'IA

Apple fait face à une nouvelle vague de procès, cette fois-ci initiée par ses propres actionnaires qui accusent la firme de Cupertino d'avoir trompé les investisseurs sur ses avancées en intelligence artificielle. Cette action en justice collective pour fraude aux valeurs mobilières illustre les défis croissants auxquels sont confrontées les entreprises technologiques lorsqu'elles promettent des innovations qui tardent à se concrétiser.

Des promesses AI qui n'ont pas tenu la route

La plainte déposée devant le tribunal fédéral de San Francisco le 20 juin dernier cible directement la direction d'Apple, incluant Tim Cook, le directeur financier Kevan Parekh et l'ancien CFO Luca Maestri. Les actionnaires, menés par Eric Tucker, reprochent à Apple d'avoir minimisé le temps nécessaire pour intégrer des fonctionnalités d'intelligence artificielle avancées dans Siri lors de la WWDC 2024.

Selon les plaignants, Apple a présenté sa plateforme "Apple Intelligence" comme un argument de vente majeur pour l'iPhone 16, laissant croire que les améliorations de Siri seraient disponibles dès le lancement. Or, la réalité s'est avérée tout autre : l'entreprise n'avait même pas de prototype fonctionnel de ces fonctionnalités au moment des annonces, et ne pouvait raisonnablement pas croire qu'elles seraient prêtes pour les iPhone 16.

Le réveil a été brutal en mars dernier, lorsqu'Apple a officiellement repoussé certaines mises à jour de Siri à 2026. Cette annonce a marqué le début d'une série de désillusions qui s'est poursuivie lors de la WWDC 2025, où les analystes ont été déçus par les progrès limités d'Apple en matière d'IA.

Un coût financier considérable pour les investisseurs

Les conséquences financières de ces retards sont lourdes. Depuis le pic historique du 26 décembre 2024, l'action Apple a chuté de près de 25%, effaçant environ 900 milliards de dollars de capitalisation boursière. Les actionnaires estiment avoir subi des pertes se chiffrant en centaines de milliards de dollars sur l'année fiscale se terminant le 9 juin 2025.

Cette situation rappelle les défis auxquels font face les géants technologiques dans la course à l'IA. Contrairement à ses concurrents comme Google ou Microsoft qui ont rapidement intégré des fonctionnalités d'IA générative dans leurs produits, Apple a adopté une approche plus prudente qui semble désormais se retourner contre elle.

Des répercussions juridiques qui s'accumulent

Ce procès s'ajoute à une série d'autres actions en justice visant Apple. L'entreprise fait actuellement face à un autre procès concernant une application de cryptomonnaie frauduleuse disponible sur l'App Store, où un utilisateur a perdu 80 000 dollars dans une arnaque. La National Advertising Division a également recommandé à Apple de cesser de faire la publicité des fonctionnalités d'Apple Intelligence comme étant disponibles sur l'iPhone 16, compte tenu des retards.

Cette accumulation de problèmes juridiques souligne l'importance pour Apple de retrouver la confiance de ses investisseurs et consommateurs. L'entreprise devra probablement être plus prudente dans ses communications futures concernant les nouvelles technologies, particulièrement dans le domaine de l'IA où les attentes sont élevées et la concurrence féroce. C'est d'ailleurs ce qu'elle commence à faire en n'ayant rien présenté de probant sur Apple Intelligence à la WWDC 2025.

La situation d'Apple illustre parfaitement les risques liés aux annonces prématurées dans l'industrie technologique, où la pression concurrentielle pousse parfois les entreprises à promettre plus qu'elles ne peuvent livrer dans les délais annoncés — cela reste rarissime pour Apple.



