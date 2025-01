Apple face aux actionnaires sur l'éthique d'Apple Intelligence

Certains actionnaires d'Apple proposent d'obliger la firme à fournir des informations supplémentaires sur la conception d'Apple Intelligence. Si la proposition est adoptée lors de la prochaine Assemblée, Apple sera contraint de se plier à cette nouvelle requête.

Comment est conçue Apple Intelligence ?

Apple fait face à une proposition d’actionnaires concernant l'éthique de l'IA. Le National Legal and Policy Center (NLPC) a soumis une proposition intitulée "Report on Ethical AI Data Acquisition and Usage" le 29 janvier 2025. Cette proposition demande à Apple de fournir un rapport détaillant les pratiques éthiques de la société en matière de développement de l'IA et d'acquisition de données.



Le NLPC met en lumière les risques potentiels liés à l'utilisation de données externes pour l'entraînement des modèles d'IA d'Apple, comme le data scraping et l'utilisation non autorisée de contenus protégés par des droits d'auteur. La proposition vise à renforcer les mesures de protection de la vie privée d'Apple, en encourageant l'entreprise à adopter des pratiques plus rigoureuses et transparentes. Cela pourrait aussi renforcer la réputation d'Apple en tant que leader en matière de protection des données.



L'Assemblée générale des actionnaires d'Apple, prévue pour le 25 février 2025, déterminera l'avenir de cette proposition. Si elle est approuvée, Apple devra publier un rapport détaillé sur ses pratiques éthiques en matière d'IA dans l'année suivant la réunion, avec des mises à jour annuelles. Cette initiative du NLPC pourrait inciter Apple à adopter une approche plus proactive dans la gestion éthique de ses technologies d'IA, en assurant une meilleure protection des données des utilisateurs et en renforçant la confiance du public dans ses produits et services.

Le fonctionnement d'Apple Intelligence

Apple Intelligence se distingue par son approche axée sur la confidentialité, en exécutant ses traitements d’intelligence artificielle directement sur l’appareil, plutôt que dans le cloud. En fonctionnant en local, cette technologie limite considérablement l’exposition des données personnelles, évitant qu’elles ne transitent ou ne soient stockées sur des serveurs distants, où elles pourraient être vulnérables aux fuites ou aux accès non autorisés.



Cette conception renforce la sécurité et la confidentialité des utilisateurs, puisque les informations sensibles restent sous leur contrôle et ne quittent jamais leur iPhone, iPad ou Mac. De plus, Apple mise sur des modèles d’IA optimisés pour fonctionner efficacement sur ses puces, garantissant ainsi des performances élevées sans sacrifier la protection des données.