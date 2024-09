Apple nie avoir menti au régulateur britannique à propos de paramètres cachés du navigateur

Depuis plusieurs années, Apple est sollicité par les régulateurs du monde entier pour ouvrir les portes d’une meilleure concurrence, donner plus de liberté aux développeurs ou encore supprimer des pratiques anticoncurrentielles avec ses propres services. Une récente affaire assez « tendue » avec le régulateur britannique sous-entend qu’Apple n’a pas dit toute la vérité à propos d’un problème d’interface lié au changement de navigateur par défaut !

Apple a-t-il vraiment induit en erreur le régulateur britannique ?

Apple se trouve une nouvelle fois sous le feu des critiques du régulateur britannique. L’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) du Royaume-Uni, qui connaît bien Apple pour avoir ouvert plusieurs enquêtes ces dernières années sur ses pratiques commerciales, a récemment lancé une investigation concernant l’interface utilisateur d’iOS. Bien qu’Apple ait toujours coopéré avec la CMA pour éviter des sanctions financières, cette nouvelle affaire pourrait lui causer bien des soucis.



L’enquête actuelle, qui a fait surface en mars 2024, porte sur la difficulté pour les utilisateurs d’iOS de changer le navigateur par défaut lorsque Safari est sélectionné. Selon plusieurs sources, cette option était dissimulée lorsque Safari était en fonction, rendant complexe pour les utilisateurs la sélection d’un autre navigateur, comme Opera ou Firefox. Contrairement à Safari, ces derniers affichaient clairement l’option de modification.

Ce dysfonctionnement a été signalé par des consommateurs et développeurs au régulateur britannique, qui a rapidement demandé des explications à Apple. Bien que ce problème ait été résolu dans une mise à jour d’iOS déployée avant l’été 2024, la réponse d’Apple à la CMA, datée du 1er août 2024, a suscité une vive controverse.



Dans sa réponse officielle, Apple a nié l’existence de ce problème, affirmant que l’option permettant de changer le navigateur par défaut était bel et bien visible dans les paramètres de Safari. Le problème, c’est que cette déclaration contredit de nombreux témoignages d’utilisateurs britanniques, qui ont fourni des captures d’écran et des vidéos montrant que l’option était cachée lorsque Safari était en fonction.



Apple n’a pas expliqué pourquoi sa déclaration ne correspondait pas aux preuves fournies par les utilisateurs. S’agit-il d’un problème de communication en interne chez Apple, ou d’un mensonge délibéré ? Dans tous les cas, fournir des informations erronées à la CMA est une infraction grave et pourrait entraîner des sanctions financières pour Apple.



Pour le moment, l’enquête se poursuit, mais il ne fait aucun doute que le régulateur britannique ne laissera pas passer ce type d’informations erronées !



