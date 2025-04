Apple retire la mention "disponible maintenant" de sa page Apple Intelligence aux USA

Apple vient de modifier sa page dédiée à Apple Intelligence en retirant la mention "disponible maintenant" suite à une recommandation de la National Advertising Division (NAD) américaine. Cette division, qui opère sous l'égide du Bureau d'Éthique Commerciale (BBB), a considéré que cette formulation était trompeuse pour les consommateurs.

Une communication jugée mensongère par la NAD

La NAD a mené une enquête sur la façon dont Apple présentait les fonctionnalités d'Apple Intelligence sur son site web américain. L'organisme a conclu que la mention "Available now" (disponible maintenant), placée bien en évidence en haut de la page Apple Intelligence, laissait entendre que toutes les fonctionnalités présentées étaient immédiatement accessibles dès le lancement de l'iPhone 16 et de l'iPhone 16 Pro.

Or, la réalité était toute autre. Si certaines fonctionnalités d'Apple Intelligence ont été déployées avec iOS 18.1 le 28 octobre dernier, d'autres comme Genmoji, Image Playground, l'intégration de ChatGPT à Siri et les notifications prioritaires n'ont été disponibles que progressivement, à travers les mises à jour iOS 18.2 à iOS 18.4 — cette dernière update a d'ailleurs permis l'arrivée d'Apple Intelligence dans d'autres langues dont le français. Plus problématique encore, les fonctionnalités Siri personnalisées mentionnées sur cette même page ont été reportées à de futures mises à jour.

La NAD a également pointé du doigt l'astérisque associé à la mention "disponible maintenant", qui renvoyait à une note de bas de page indiquant que certaines fonctionnalités seraient déployées au cours de l'année suivante. Selon l'organisme, cet avertissement n'était "ni suffisamment clair ni suffisamment visible" pour les consommateurs.

La réponse d'Apple

Face à ces conclusions, Apple a choisi de se conformer aux recommandations de la NAD, tout en exprimant son désaccord. Dans un communiqué, la firme de Cupertino a déclaré :

Bien que nous ne soyons pas d'accord avec les conclusions de la NAD concernant les fonctionnalités qui sont actuellement disponibles pour les utilisateurs, nous apprécions l'opportunité de travailler avec eux et suivrons leurs recommandations.

D'après les archives internet, Apple a retiré la mention "disponible maintenant" de sa page Apple Intelligence américaine le 31 mars. La firme a également ajouté une précision sous les fonctionnalités Siri retardées, indiquant qu'elles "sont en développement et seront disponibles lors d'une future mise à jour logicielle."

Bien que les décisions de la NAD ne soient pas juridiquement contraignantes, les annonceurs s'y conforment généralement pour éviter une mauvaise publicité ou d'éventuelles actions de la Commission fédérale du commerce (FTC). L'étau se resserre autour de la stratégie marketing d'Apple sur son service d'IA générative. Après les fausses maquettes de Siri 2.0 montrées à la WWDC 2024 et le retrait des publicités liées à Apple Intelligence, il y a clairement une crise à ce sujet dans la société. Espérons que la WWDC 2025 de juin vienne corriger une situation qui pourrait être très embarrassante si elle commençait à durer.



