Confirmation de la sortie de Siri 2.0 avec iOS 19 à la rentrée 2025

Après plusieurs mois d'incertitude, Apple prévoit de lancer les nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle pour Siri à l'automne 2025 avec iOS 19, contrairement aux rumeurs qui évoquaient un report jusqu'en 2026. Ces améliorations majeures, initialement présentées lors de la WWDC avec iOS 18, promettent de transformer l'assistant vocal en un outil beaucoup plus contextualisé et personnalisé.

Un Siri plus intelligent, mais retardé

Selon de récentes informations du New York Times, des sources internes à Apple confirment le lancement automnal des nouvelles capacités de Siri. Ces fonctionnalités permettront notamment "d'éditer et d'envoyer une photo à un ami sur simple demande". Ce démenti contredit les informations de Reuters qui annonçait un report jusqu'en 2026.

Le retard dans le déploiement de ces fonctionnalités s'explique par des problèmes de performance. D'après les sources du NYT, les tests internes ont révélé que le nouveau Siri présentait des inexactitudes sur près d'un tiers des requêtes, conduisant Apple à reporter son lancement initialement prévu au printemps.

Face à ces difficultés, l'entreprise a procédé à une réorganisation interne. La responsabilité du développement du nouveau Siri a été retirée à John Giannandrea, responsable de l'IA chez Apple, pour être confiée à Mike Rockwell, qui dirige le projet Vision Pro.

Un assistant qui comprend enfin votre monde

La révolution Siri ne se limitera pas à quelques améliorations cosmétiques. L'assistant s'apprête à franchir un cap décisif en développant trois super-pouvoirs qui changeront votre quotidien numérique :

Votre iPhone deviendra véritablement "personnel" avec un Siri capable de naviguer intelligemment dans vos contenus privés. Imaginez pouvoir lui demander de retrouver cette recette que votre ami vous a envoyée il y a trois semaines, ou ce document important mentionné dans un mail sans avoir à vous souvenir du nom exact.

Plus impressionnant encore, l'assistant comprendra ce que vous regardez à l'écran et pourra agir directement sur ces contenus. Fini les copier-coller laborieux entre applications — Siri pourra extraire une adresse d'un message et l'ajouter aux contacts, ou modifier puis partager une photo en quelques secondes.

Cette métamorphose s'inscrit dans un contexte plus large pour Apple, qui cherche à raviver sa flamme innovante. Entre les ventes mitigées du Vision Pro et la concurrence féroce des modèles d'IA conversationnelle comme ChatGPT, la firme joue gros sur cette refonte de Siri. La question reste entière : ces nouvelles fonctionnalités suffiront-elles à redonner à Apple son image de pionnier technologique qu'elle semble avoir perdue ces dernières années ?



Entre le nouveau Siri et le redesign complet d'iOS 19 qui s'inspirerait de visionOS, cette mise à jour s'annonce comme une des plus importantes de l'histoire des produits Apple. La WWDC 2024 en juin nous donnera plus d'informations sur les nouveautés à venir.