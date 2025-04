1 com

C’est une petite révolution dans le quotidien des élèves français : à partir de septembre 2025, les téléphones portables seront totalement interdits dans l’ensemble des écoles et collèges. Objectif du gouvernement : instaurer une « pause numérique » pour favoriser la concentration, apaiser le climat scolaire et limiter l’impact des écrans sur les jeunes. Cette décision s’appuie sur une expérimentation menée en 2024, dont les résultats se sont révélés très encourageants.

Une décision radicale

À partir de la rentrée scolaire de septembre 2025, l’interdiction du téléphone portable sera généralisée à l’ensemble des élèves du primaire et du collège en France. Cette mesure, appelée « pause numérique », vise à améliorer le climat scolaire et à réduire les distractions liées aux écrans.

Une interdiction renforcée : de la loi de 2018 à la « pause numérique »

Depuis la loi du 3 août 2018, l’utilisation des téléphones portables est interdite dans les écoles et collèges durant les activités d’enseignement, y compris celles se déroulant hors de l’établissement. Cependant, cette interdiction n’était pas toujours strictement appliquée. La « pause numérique » renforce cette mesure en imposant aux élèves de déposer leurs téléphones dans des casiers à l’entrée de l’établissement.

Une expérimentation concluante en 2024

En septembre 2024, près de 200 collèges volontaires ont participé à une expérimentation de la « pause numérique », impliquant plus de 50 000 élèves. Les résultats ont montré une amélioration du climat scolaire, une réduction des incidents liés aux téléphones et un meilleur engagement des élèves en classe. Ces observations ont conduit à la décision de généraliser la mesure à la rentrée 2025. Quand on éloigne les élèves d'applications comme TikTok, les résultats remontent.

Objectifs de la mesure

La généralisation de la « pause numérique » poursuit plusieurs objectifs :

Améliorer la concentration et l’attention des élèves : en réduisant les distractions liées aux téléphones.

Prévenir le cyberharcèlement : en limitant l’accès aux réseaux sociaux pendant le temps scolaire.

Favoriser les interactions sociales : en encourageant les échanges en personne entre élèves.

Réduire l’exposition aux contenus inappropriés : en contrôlant l’accès à Internet durant la journée scolaire.

Cadre juridique et exceptions

La loi prévoit certaines exceptions à cette interdiction :

Usage pédagogique : les enseignants peuvent autoriser l’utilisation des téléphones dans un cadre éducatif spécifique.

Situations d’urgence : les élèves peuvent utiliser leur téléphone en cas de besoin urgent, sous la supervision d’un adulte.

Élèves en situation de handicap : l’utilisation d’appareils médicaux connectés est autorisée pour les élèves concernés.

Mise en œuvre dans les établissements

Chaque établissement devra adapter son règlement intérieur pour intégrer cette mesure. Les modalités pratiques, telles que la mise en place de casiers sécurisés pour les téléphones, seront définies localement. Les sanctions en cas de non-respect pourront aller de la confiscation temporaire de l’appareil à des mesures disciplinaires, en fonction de la gravité de l’infraction.

Réactions de la communauté éducative

Les retours sur l’expérimentation ont été globalement positifs. Les enseignants ont noté une meilleure attention en classe, et les parents ont exprimé leur satisfaction quant à la réduction de l’usage des écrans par leurs enfants. Cependant, certains syndicats enseignants ont exprimé des réserves, estimant que la mesure pourrait être difficile à appliquer uniformément dans tous les établissements.

Prochaines étapes

La généralisation de la « pause numérique » est prévue pour la rentrée de septembre 2025. Le ministère de l’Éducation nationale fournira des directives aux établissements pour assurer une mise en œuvre harmonieuse de la mesure. Des évaluations régulières seront menées pour ajuster la politique en fonction des retours du terrain.