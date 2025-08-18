Hypernova : les lunettes connectées avec écran de Meta à 800 $

À l’approche de l’événement Meta Connect, Meta se prépare à présenter ses premières lunettes connectées avec écran intégré. Elles devraient être commercialisées à 800 $, un prix extrêmement compétitif pour un appareil inédit. De quoi prendre Apple à revers, la firme travaillant sur son propre modèle depuis plus de dix ans.

Meta sur le point de dévoiler un appareil futuriste

Meta s’apprête à lancer ses premières lunettes connectées dotées d’un écran intégré, marquant une avancée majeure dans le domaine des wearables. Selon Mark Gurman de Bloomberg sur X, ces lunettes devraient normalement être proposées à partir de 800 $, alors qu’elles étaient initialement prévues à plus de 1 000 $. Cette décision s’inscrit dans une stratégie visant à stimuler la demande en acceptant des marges plus faibles pour ce nouveau produit tout en mettant la pression à la concurrence, notamment Apple et son Vision Pro 2.

Les lunettes devraient être présentées lors de l’événement Meta Connect, prévu les 17 et 18 septembre 2025. Les précommandes pourraient ensuite commencer dès octobre, avant une disponibilité commerciale plus large. Ces lunettes, surnommées en interne Hypernova, auraient un petit écran monoculaire dans la lentille droite, permettant d’afficher des notifications, des directions GPS, des photos et des applications. Le contrôle s’effectue via un bracelet neural Ceres, qui capte les gestes des doigts grâce à des capteurs électromyographiques.

Le modèle Hypernova pèserait environ 70 g, contre 50 g pour les versions précédentes des Ray-Ban Meta. La caméra intégrée serait d'une qualité comparable à celle de l’iPhone 13 et serait accompagnée de microphones, de haut-parleurs ouverts et d’une connectivité Bluetooth. L’interface utilisateur reposera sur une version personnalisée d’Android, avec des applications telles que Messenger et WhatsApp intégrées.

Avec le lancement de l’Hypernova, Meta cherche à se positionner comme un acteur majeur sur le marché des lunettes connectées, en concurrence avec Apple et Google. L’intégration d’un écran directement dans les lunettes représente une étape importante vers des dispositifs plus immersifs et fonctionnels, s’inscrivant dans la vision de Meta d’un futur numérique sans écran traditionnel. Ce serait surtout la première fois qu'un tel appareil est vendu au grand public à un prix compétitif, des années après le double échec des Google Glass.