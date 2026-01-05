Allergen Alert : un appareil français pour détecter gluten et allergènes dans vos plats

Comme promis il y a quelques semaines, la start-up française Allergen Alert, basée à Lyon, a profité du CES 2026 de Las Vegas pour dévoiler un mini-laboratoire portable révolutionnaire pour détecter les allergènes alimentaires et le gluten en quelques minutes. Ce dispositif compact, alimenté par batterie, vise à sécuriser les repas de plus de 250 millions de personnes allergiques dans le monde, dont 33 millions aux États-Unis et 3 millions en France, face à une problématique en forte hausse : les allergies alimentaires ont augmenté de 300 % en vingt ans, avec des réactions graves survenant souvent hors domicile, dues aux contaminations croisées.

Une première mondiale

Issue d'un programme d'intrapreneuriat chez bioMérieux - leader mondial du diagnostic in vitro -, Allergen Alert a été fondée en 2024 par Bénédicte Astier, après le choc anaphylactique de sa fille Margot causé par un repas. « J'ai vécu la peur que la vie bascule à cause d'un simple plat », confie-t-elle. La technologie brevetée repose sur une poche à usage unique qui automatise toutes les étapes d'une analyse professionnelle : préparation de l'échantillon, extraction des protéines, migration et détection.

L'utilisation est simple : prélever un échantillon du plat, l'insérer dans la poche, placer le tout dans l'appareil et lancer le test. Le résultat clair s'affiche rapidement via une application smartphone, avec une précision comparable à celle d'un laboratoire. Le dispositif cible les allergènes majeurs (arachides, fruits à coque, lait, œufs, poisson, crustacés, blé, soja, sésame) et le gluten, couvrant 80 % des réactions allergiques. Il complète les précautions habituelles (lecture d'étiquettes, questions aux restaurateurs) en offrant une vérification sur place, au restaurant, en voyage ou chez des amis.



Au-delà des particuliers, la solution séduit déjà les professionnels : restaurants étoilés, restauration collective, scolaire et événementielle, pour limiter les risques et rassurer les clients. Soutenue par bioMérieux (qui a pris une participation), Allergen Alert a levé 3,6 millions d'euros en octobre 2025 auprès de Demeter, Bpifrance et d'autres investisseurs, pour finaliser le développement et l'industrialisation.

La prévente est prévue fin 2026, avec des poches de test à moins de 10 euros l'unité ou par abonnement, rendant cet outil accessible et transformant la sécurité alimentaire en réalité inclusive. Plus d'informations sur le site officiel d'Allergen Alert. Une très bonne solution qui pourrait donner des idées à Apple, la société américaine misant de plus en plus sur la santé avec son Apple Watch et désormais les AirPods.