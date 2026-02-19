Freedom.gov : les États-Unis préparent un portail pour contourner la censure en Europe

europe union iconLe Département d’État des États-Unis planche sur un portail destiné aux internautes de l’Union européenne pour accéder à des contenus restreints localement. Une initiative qui ravive les tensions autour de la régulation du numérique entre Washington et l’Europe.

Le département d’État américain développe un nouveau site internet baptisé freedom.gov, destiné à permettre aux internautes européens d’accéder à des contenus bloqués par leurs gouvernements. L’information a été révélée par Reuters le 18 février 2026, sur la base de trois sources proches du dossier.

Concrètement, le portail permettrait de consulter des contenus légaux aux États-Unis mais interdits localement, soumis à restrictions en Europe, notamment sous le Digital Services Act (DSA) de l’Union européenne. Washington considère ces restrictions comme de la censure, en particulier à l’égard des voix conservatrices en ligne.

freedom gov

Le site intégrerait une fonctionnalité de VPN, faisant apparaître le trafic des utilisateurs comme s’il provenait des États-Unis. Selon une source, l’activité sur le portail ne serait pas tracée. Pour l’instant, le site n’est pas accessible au public et affiche simplement un message : « L’information, c’est le pouvoir. Revendiquez votre droit humain à la liberté d’expression. Préparez-vous. »

Le projet est piloté par Sarah Rogers, sous-secrétaire d’État à la diplomatie publique, et implique également Edward Coristine, un ancien membre du DOGE. Le lancement était initialement prévu lors de la Conférence de Munich sur la sécurité, mais il a été reporté pour des raisons inconnues.

Interrogé par Reuters, le département d’État a démenti l’existence d’un programme anti-censure spécifique à l’Europe, tout en affirmant que « la liberté numérique est une priorité ».

Cette initiative inquiète les observateurs. En ciblant des démocraties alliées plutôt que des régimes autoritaires, les États-Unis risquent d’encourager les citoyens européens à enfreindre leurs propres lois. Un ancien fonctionnaire parle d’un « tir direct » contre la réglementation européenne.

6 réactions

Zeego - iPhone premium

Ils me font rire avec leur "liberté d'expression" qui n'en est pas une. Chez eux, vous pouvez vous exprimer librement à la seule et unique condition que vos opinions soient en raccord avec les leurs, sinon ils vous font taire. 😂

19/02/2026 à 15h52

Adama - iPhone

En gros les gens pourront accéder à du contenu pornographique via une adresse .gov …. Bravo les cowboys

19/02/2026 à 15h18

RestonZen - iPhone

« En ciblant des démocraties alliées plutôt que des régimes autoritaires »
Pour qui bosse trump, comment est-il tenu ,quels dossiers "ont"-ils sur lui ? Ça fait beaucoup de questions…

19/02/2026 à 15h14

Crystalium - iPhone

Au secours, le monde part en vrille totale. Vivement qu’on puisse aller vivre sur une autre planète.

19/02/2026 à 14h36

katsuhiro - iPhone

Attendons de voir ce qui circulera sur cette plateforme mais si, en gros, c’est du conspirationisme MAGA , de la rumeur stupide et des trucs de fachos, ça en dira surtout très long sur ce que les USA sont devenus. A mon avis c’est à double tranchant et c’est pas super habile…

19/02/2026 à 13h30

Seb69 - iPhone premium

« Selon une source, l’activité sur le portail ne serait pas tracée. »
😂😂😂

19/02/2026 à 12h17

