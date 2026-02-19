Le Département d’État des États-Unis planche sur un portail destiné aux internautes de l’Union européenne pour accéder à des contenus restreints localement. Une initiative qui ravive les tensions autour de la régulation du numérique entre Washington et l’Europe.

Freedom.gov : les États-Unis préparent un portail pour contourner la censure en Europe

Le département d’État américain développe un nouveau site internet baptisé freedom.gov, destiné à permettre aux internautes européens d’accéder à des contenus bloqués par leurs gouvernements. L’information a été révélée par Reuters le 18 février 2026, sur la base de trois sources proches du dossier.



Concrètement, le portail permettrait de consulter des contenus légaux aux États-Unis mais interdits localement, soumis à restrictions en Europe, notamment sous le Digital Services Act (DSA) de l’Union européenne. Washington considère ces restrictions comme de la censure, en particulier à l’égard des voix conservatrices en ligne.

Le site intégrerait une fonctionnalité de VPN, faisant apparaître le trafic des utilisateurs comme s’il provenait des États-Unis. Selon une source, l’activité sur le portail ne serait pas tracée. Pour l’instant, le site n’est pas accessible au public et affiche simplement un message : « L’information, c’est le pouvoir. Revendiquez votre droit humain à la liberté d’expression. Préparez-vous. »



Le projet est piloté par Sarah Rogers, sous-secrétaire d’État à la diplomatie publique, et implique également Edward Coristine, un ancien membre du DOGE. Le lancement était initialement prévu lors de la Conférence de Munich sur la sécurité, mais il a été reporté pour des raisons inconnues.



Interrogé par Reuters, le département d’État a démenti l’existence d’un programme anti-censure spécifique à l’Europe, tout en affirmant que « la liberté numérique est une priorité ».



Cette initiative inquiète les observateurs. En ciblant des démocraties alliées plutôt que des régimes autoritaires, les États-Unis risquent d’encourager les citoyens européens à enfreindre leurs propres lois. Un ancien fonctionnaire parle d’un « tir direct » contre la réglementation européenne.