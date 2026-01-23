Apple a dépensé 10 millions de dollars en lobbying aux États-Unis en 2025

apple finance iconApple a battu son record historique de dépenses en lobbying fédéral en 2025, avec exactement 10 millions de dollars dépensés, soit une augmentation de 27,9 % par rapport à 2024. Il s’agit du montant annuel le plus élevé jamais enregistré par l’entreprise. Ces chiffres proviennent des déclarations officielles déposées auprès du Sénat américain (Lobbying Disclosure Act).

Une dépense croissante

Alors qu’un récent article de Bloomberg soulignait la forte hausse globale des dépenses de lobbying dans le secteur tech (sans mentionner Apple, pourtant habituellement dans le peloton de tête), il se trouve que les chiffres précis sont les suivants en 2025 :

  • T1 : 2,45 M$
  • T2 : 2,29 M$
  • T3 : 2,53 M$
  • T4 : 2,73 M$

Le 4ᵉ trimestre a été particulièrement actif, avec un éventail très large de sujets abordés : concurrence sur l’App Store, intelligence artificielle, protection des consommateurs, fabrication de semi-conducteurs, commerce international, technologies de santé, etc.

apple money dollars finances

La question de l’App Store est restée omniprésente dans chaque déclaration trimestrielle. Apple a notamment suivi de près plusieurs projets de loi visant à réguler les grandes plateformes d’applications :

Portée du lobbying

Les contacts déclarés d'Apple couvrent presque toutes les branches du gouvernement fédéral américain : Congrès, Maison-Blanche, ainsi que de nombreuses agences (FCC, EPA, Trésor, Commerce, Défense, Énergie, HHS, USTR, etc.). La bonne relation entre Tim Cook et Donald Trump aide probablement à limiter les efforts budgétaires, d'autres géants devant dépenser plus.

Comparaison avec les autres géants tech :

  1. Meta : 26,2 millions $
  2. Amazon : 17,7 millions $
  3. Google : 13,1 millions $
  4. Apple : 10 millions $ (4ᵉ place si inclus)
  5. Microsoft : 9,3 millions $
Les réactions
Aucun commentaire pour le moment, lancez la discussion.
Donnez votre avis
Cliquez pour commenter
Vous aimerez peut-être

Suivez-nous avec notre app iSoft
Articles populaires
Les derniers articles