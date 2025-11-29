Apple Pay (RED) : 3 millions de dollars en dix jours pour combattre le sida

Entre le 28 novembre et le 7 décembre, Apple lance une opération solidaire inédite. Chaque paiement réalisé avec Apple Pay sur ses plateformes génère automatiquement un don de plusieurs dollars au Fonds mondial, dans le cadre de son partenariat avec (RED) pour lutter contre le sida.

Apple transforme vos achats en geste solidaire contre le sida

À l’approche de la Journée mondiale du sida célébrée le 1ᵉʳ décembre, Apple renouvelle son engagement historique aux côtés de l’organisation (RED) avec une initiative d’une simplicité désarmante : transformer chaque achat en contribution directe à la lutte contre le VIH/sida.

5 dollars par transaction, 3 millions de dollars à la clé

Pendant dix jours, Apple s’engage à verser 5 dollars au Fonds mondial pour chaque transaction effectuée via Apple Pay dans ses boutiques physiques, sur apple.com ou via l’application Apple Store. L’objectif : atteindre un plafond de 3 millions de dollars de dons.



Le principe est d’une facilité déconcertante. Aucune démarche supplémentaire n’est requise : que vous achetiez un iPhone, des AirPods ou un simple accessoire, votre paiement Apple Pay devient automatiquement un acte de solidarité. C’est la philanthropie intégrée à l’expérience d’achat, sans effort particulier.

Un partenariat qui a fait ses preuves

Depuis 2006, Apple et (RED) unissent leurs forces pour mobiliser des fonds contre le sida. Longtemps symbolisé par les produits emblématiques (PRODUCT)RED - ces iPhone et accessoires rouges éclatants - le partenariat privilégie désormais des campagnes récurrentes basées sur Apple Pay, concentrées autour de la Journée mondiale du sida.



Le bilan est impressionnant, plus de 270 millions de dollars collectés au fil des années. Ces fonds financent des programmes essentiels de prévention, dépistage et accompagnement pour les personnes touchées par le VIH/sida à travers le monde, via le Fonds mondial.

Comment participer ?

Rien de plus simple, effectuez vos achats habituels dans un Apple Store, sur apple.com ou via l’app Apple Store entre le 28 novembre et le 7 décembre, et payez avec Apple Pay. C’est tout. Apple verse automatiquement 5 dollars au Fonds mondial, sans coût supplémentaire pour vous.