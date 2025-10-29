Apple a consacré 8 millions de dollars au lobbying européen en 2025

Apple figure parmi les plus gros dépensiers du lobbying européen en 2025. Un nouveau rapport révèle l’ampleur inédite des investissements consentis par les géants de la tech pour influencer les décisions de l’Union européenne.

Apple et les géants de la tech dépensent des sommes record pour influencer l’Union européenne

Selon un rapport publié par Corporate Europe Observatory et LobbyControl, les plus grandes entreprises technologiques mondiales ont atteint un niveau inédit de dépenses en lobbying auprès des institutions européennes. En 2025, le secteur a investi 151 millions d’euros pour influencer les politiques numériques de l’Union européenne, soit une hausse d’environ 50 % en quatre ans.

Apple fait partie des plus gros contributeurs, avec environ 8 millions de dollars dépensés et 76 rencontres officielles tenues avec des représentants européens sur l’année écoulée. Seules Meta et Microsoft dépassent la firme californienne en montant total de lobbying déclaré. Ces échanges visent principalement à peser sur des réglementations majeures comme le Digital Markets Act (DMA), le Digital Services Act (DSA) ou encore le futur AI Act, encadrant l’intelligence artificielle.

Le rapport souligne que les géants de la tech ont tenu, entre janvier et juin 2025, 146 réunions avec la Commission européenne et 232 rencontres avec des membres du Parlement européen. Parmi les thèmes les plus abordés figurent l’intelligence artificielle, la protection des données et la concurrence. Apple aurait pris part à près d’un tiers de ces échanges, illustrant sa volonté de rester au cœur du dialogue réglementaire.

Les ONG à l’origine du rapport dénoncent un déséquilibre croissant entre les multinationales et la société civile. Selon elles, la puissance financière des grandes entreprises leur permet d’obtenir un accès privilégié aux décideurs européens, menaçant la transparence et l’équité du processus démocratique.

Malgré ces critiques, les géants du numérique affirment que ces rencontres sont nécessaires pour « mieux comprendre » la législation européenne et garantir que les règles soient « techniquement applicables ». Reste que l’ampleur de ces investissements prouve à quel point l’Europe est devenue un terrain stratégique essentiel pour Apple, Meta, Google et leurs concurrents.