Énorme fuite Apple : plus de 30 futurs appareils dont iPhone Fold, AirTags 2, Vision Air, Mac M6
Une fuite sans précédent issue d’une version interne précoce d’iOS 26 a révélé des dizaines de produits Apple non commercialisés actuellement en développement. Le logiciel provient d’un appareil prototype Apple qui a été vendu, permettant à l’acheteur de partager son contenu avec nos amis de MacWorld. De quoi confirmer des tonnes de nouveautés à venir comme l'iPhone Fold, les AirTags 2, le Vision Air, les premiers Mac M6, l'Apple TV 2026 et plus encore.
Les nouveautés Apple en 2026 et 2027
Cette build (version 23A5234w) est antérieure à la première bêta publique d’iOS 26 et était encore étiquetée en interne comme iOS 19. Elle fournit notamment une liste complète de noms de code d’appareils. Ceux-ci confirment le travail en cours sur de nombreux produits déjà évoqués dans les rumeurs, certains précédemment mentionnés par des analystes comme Mark Gurman.
Voici un résumé des principaux appareils non commercialisés :
Accessoires et domotique
- AirTag 2 : B589
- Studio Display 2 : J427 et J527
- Apple TV nouvelle génération : J355
- Hub domestique (variante sur table avec base) : J490
- Hub domestique (variante murale) : J491
- Accessoire domestique inconnu : J229 (peut-être une base indépendante ou une caméra intelligente)
- Robot de table : J595
- HomePod mini 2 : B525
iPads
- iPad de 12e génération : J581 et J582 (modèles Wi-Fi et cellulaire)
- iPad Air M4 (11 et 13 pouces) : J707, J708, J737, J738 (Wi-Fi et cellulaire)
iPhones
- iPhone 17e : V159
- iPhone Air 2 : V62 (antérieur au report annoncé)
- iPhone 18 Pro : V63
- iPhone 18 Pro Max : V64
- iPhone Fold : V68
Macs
- MacBook abordable avec puce A18 Pro : J700
- MacBook Pro M5 Pro/Max (14 et 16 pouces) : J714c, J714s, J716c, J716s
- MacBook Air M5 (13 et 15 pouces) : J813 et J815
- Mac Studio M5 (M5 Max et Ultra) : J775c et J775d
- Mac mini M5 (M5 et M5 Pro) : J873g et J873s
- MacBook Pro 14 pouces M6 : J804
- MacBook Pro M6 Pro/Max (14 et 16 pouces) : K114c, K114s, K116c, K116s
Produits portables et Vision
- Vision Air (version plus légère et abordable du Vision Pro) : N100
- Prototype de lunettes AR : N421 (apparemment abandonné)
- Lunettes AR connectées à un Mac : N107 (apparemment abandonnées)
- Vision Pro seconde génération plus abordable : N109
- Lunettes intelligentes avec IA (concurrent des Ray-Bans Meta) : N50/N401
- Apple Watch Series 12 : N237 et N238 (Wi-Fi et cellulaire)
- Apple Watch Ultra 4 : N240
Puces à venir
- Puce Ultra Wideband nouvelle génération : T2034 (U3)
- M5 Pro/Max/Ultra : T6050
- M6 : T8152
- A20/A20 Pro : T8160
- S11 (pour Apple Watch) : T8320
Plusieurs noms de code non identifiés (par exemple N110, N209, N216, J349, J190, J226) suggèrent d’autres projets jamais vus.
De nombreux appareils, comme l’AirTag 2, les nouveaux iPads et les hubs domestiques, sont attendus début 2026, tandis que d’autres (comme les Mac M6 ou l’iPhone pliable) pourraient arriver plus tard en 2026 ou au-delà. Aucune date de sortie précise n’est associée à ces noms de code dans le logiciel.