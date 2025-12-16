Énorme fuite Apple : plus de 30 futurs appareils dont iPhone Fold, AirTags 2, Vision Air, Mac M6

Une fuite sans précédent issue d’une version interne précoce d’iOS 26 a révélé des dizaines de produits Apple non commercialisés actuellement en développement. Le logiciel provient d’un appareil prototype Apple qui a été vendu, permettant à l’acheteur de partager son contenu avec nos amis de MacWorld. De quoi confirmer des tonnes de nouveautés à venir comme l'iPhone Fold, les AirTags 2, le Vision Air, les premiers Mac M6, l'Apple TV 2026 et plus encore.

Les nouveautés Apple en 2026 et 2027

Cette build (version 23A5234w) est antérieure à la première bêta publique d’iOS 26 et était encore étiquetée en interne comme iOS 19. Elle fournit notamment une liste complète de noms de code d’appareils. Ceux-ci confirment le travail en cours sur de nombreux produits déjà évoqués dans les rumeurs, certains précédemment mentionnés par des analystes comme Mark Gurman.



Voici un résumé des principaux appareils non commercialisés :

Accessoires et domotique

AirTag 2 : B589

Studio Display 2 : J427 et J527

Apple TV nouvelle génération : J355

Hub domestique (variante sur table avec base) : J490

Hub domestique (variante murale) : J491

Accessoire domestique inconnu : J229 (peut-être une base indépendante ou une caméra intelligente)

Robot de table : J595

HomePod mini 2 : B525

iPads

iPad de 12e génération : J581 et J582 (modèles Wi-Fi et cellulaire)

iPad Air M4 (11 et 13 pouces) : J707, J708, J737, J738 (Wi-Fi et cellulaire)

iPhones

iPhone 17e : V159

iPhone Air 2 : V62 (antérieur au report annoncé)

iPhone 18 Pro : V63

iPhone 18 Pro Max : V64

iPhone Fold : V68

Macs

MacBook abordable avec puce A18 Pro : J700

MacBook Pro M5 Pro/Max (14 et 16 pouces) : J714c, J714s, J716c, J716s

MacBook Air M5 (13 et 15 pouces) : J813 et J815

Mac Studio M5 (M5 Max et Ultra) : J775c et J775d

Mac mini M5 (M5 et M5 Pro) : J873g et J873s

MacBook Pro 14 pouces M6 : J804

MacBook Pro M6 Pro/Max (14 et 16 pouces) : K114c, K114s, K116c, K116s

Produits portables et Vision

Vision Air (version plus légère et abordable du Vision Pro) : N100

Prototype de lunettes AR : N421 (apparemment abandonné)

Lunettes AR connectées à un Mac : N107 (apparemment abandonnées)

Vision Pro seconde génération plus abordable : N109

Lunettes intelligentes avec IA (concurrent des Ray-Bans Meta) : N50/N401

Apple Watch Series 12 : N237 et N238 (Wi-Fi et cellulaire)

Apple Watch Ultra 4 : N240

Puces à venir

Puce Ultra Wideband nouvelle génération : T2034 (U3)

M5 Pro/Max/Ultra : T6050

M6 : T8152

A20/A20 Pro : T8160

S11 (pour Apple Watch) : T8320

Plusieurs noms de code non identifiés (par exemple N110, N209, N216, J349, J190, J226) suggèrent d’autres projets jamais vus.



De nombreux appareils, comme l’AirTag 2, les nouveaux iPads et les hubs domestiques, sont attendus début 2026, tandis que d’autres (comme les Mac M6 ou l’iPhone pliable) pourraient arriver plus tard en 2026 ou au-delà. Aucune date de sortie précise n’est associée à ces noms de code dans le logiciel.