Apple met le Vision Pro en pause pour ses lunettes connectées

Apple change son fusil d'épaule et met en pause le développement d'une version allégée du Vision Pro, initialement prévue pour 2027, afin de concentrer ses équipes sur des lunettes connectées sans écran immersif. Cette réorientation stratégique marque un tournant dans l'approche de Cupertino face à la réalité mixte et témoigne d'une volonté de rattraper son retard sur Meta dans le secteur des lunettes intelligentes.

La firme à la pomme travaille actuellement sur deux projets de lunettes connectées distincts. Le premier, portant le nom de code N50, devrait être dévoilé dès 2026 pour une commercialisation en 2027 selon les informations rapportées. Ces lunettes fonctionneront en tandem avec un iPhone et ne disposeront d'aucun écran intégré, s'appuyant plutôt sur des caméras, des micros et des commandes vocales. Un second modèle équipé d'un affichage est également dans les cartons, mais son développement accéléré vise désormais une sortie autour de 2028, en réponse directe au lancement récent des Meta Ray-Ban Display.

Meta a pris une avance considérable dans ce domaine avec ses Ray-Ban Stories lancées en 2021, puis avec les Ray-Ban Meta en 2023 qui ont connu un succès inattendu. En septembre dernier, le groupe de Mark Zuckerberg a même présenté ses lunettes avec écran intégré à 799 dollars, forçant Apple à accélérer la cadence. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : Meta aurait écoulé environ 2 millions d'unités de ses lunettes entre octobre 2023 et février 2025, quand le Vision Pro peine à dépasser le million d'exemplaires vendus depuis février 2024.

Le Vision Pro en attente

Cette réaffectation des ressources n'annonce pas pour autant l'abandon du casque de réalité mixte. Apple prévoit toujours une mise à jour mineure du Vision Pro actuel avec une puce M5 d'ici la fin de l'année. Le projet d'une version entièrement repensée, plus légère et moins onéreuse que le modèle actuel, reste dans les tiroirs mais sans calendrier précis.

Les lunettes connectées d'Apple reposeront massivement sur l'intelligence artificielle et les interactions vocales, deux domaines où la marque accuse encore un certain retard. La réussite de ce projet dépendra en grande partie de la nouvelle mouture de Siri, attendue pour le printemps 2026, qui devrait enfin bénéficier d'une architecture moderne basée sur les grands modèles de langage. L'intégration poussée avec l'écosystème Apple – iPhone, Apple Watch, AirPods – pourrait toutefois constituer un atout majeur face à la concurrence, tout comme la confiance des utilisateurs en matière de vie privée, point sensible quand il s'agit de caméras et micros portés au quotidien.

