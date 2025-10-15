Pas de reprise du Vision Pro original pour l’achat du nouveau modèle M5

Apple vient d'annoncer une mise à jour de son Vision Pro. Seul petit hic, il n'existe aucune offre de reprise pour les clients qui souhaitent rendre le premier modèle pour s'équiper du nouveau. Un manquement à souligner au vu du prix de l'appareil.

Apple ne propose pas de reprise pour le nouveau Vision Pro M5

Apple a confirmé qu’aucune option de reprise n’est proposée pour les utilisateurs souhaitant échanger leur premier casque Vision Pro contre le tout nouveau modèle équipé de la puce M5. Une décision qui surprend, car la marque à la pomme a pour habitude d’offrir des programmes de trade-in (reprise) sur la majorité de ses produits, du Mac à l’iPhone, en passant par l’iPad.

Pour les propriétaires du premier Vision Pro, cela signifie qu’ils devront financer intégralement l’achat du nouveau modèle, vendu au tarif de 3 699 € (300 € de moins que le premier modèle). Le casque original ne peut pas être déposé en Apple Store ni renvoyé pour obtenir une réduction. Il faudra donc se tourner vers la revente entre particuliers ou les plateformes de seconde main pour récupérer une partie de la mise initiale.

Cette absence d’option de reprise crée un contraste avec la stratégie habituelle d’Apple, qui met pourtant en avant ses initiatives de recyclage et de durabilité. En récupérant les anciens modèles, la firme pourrait non seulement encourager les mises à niveau mais aussi alimenter un marché du reconditionné, rendant le Vision Pro plus accessible à de nouveaux utilisateurs.

Pour l’instant, Apple n’a pas communiqué sur la possibilité d’ajouter ultérieurement un programme de reprise pour le Vision Pro. Le choix semble plutôt lié au caractère encore très limité du marché : les ventes du casque restent marginales comparées à celles des produits phares d’Apple. Cependant, avec l’arrivée du modèle M5 et ses performances accrues, la question d’un cycle de renouvellement plus fluide pourrait vite se poser dans les mois et années à venir.