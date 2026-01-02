Le flop du Vision Pro cache une stratégie à plus long terme

Tout porte à croire que l’Apple Vision Pro est un échec commercial retentissant, indépendamment de la vision interne d’Apple. Des rapports récents, basés sur des données factuelles, le présentent comme un « rare flop » pour la société. Malgré les 157 millions de dollars de revenus au seul T4 2025, il faut se positionner en tant que société valorisée à plus de 3 000 milliards pour comprendre. Pour une entreprise lambda, ce serait une réussite, pour Apple, nous en sommes loin.

Bientôt deux ans pour le Vision Pro

Lancé en février 2024 à un prix premium avec un design frappant mais lourd, le Vision Pro a connu des mises à jour limitées et peu d’applications natives durant sa première année. Apple a expédié environ 500 000 unités initialement. Un nouveau rapport du Financial Times met en lumière des réductions de production et de faibles ventes pendant les fêtes (estimées à 45 000 unités pour Noël 2025), dépeignant une image moribonde.



Cependant, ces 45 000 unités représentent environ 157,5 millions de dollars – soit près d’un quart des revenus estimés de Meta pour Quest sur la même période. Meta domine le timoré marché de la VR, mais le casque Apple, jugé « trop cher », a capturé une part significative des revenus avec un appareil 10 fois plus coûteux et âgé de moins de deux ans.

L’ensemble de la division Reality Labs de Meta a rapporté 1,08 milliard de dollars au T4 2025, incluant logiciels et autres revenus. Les seuls revenus matériels du Vision Pro pourraient approcher 15-20 % de cela, d’autant que les acheteurs optent souvent pour plus de stockage, augmentant les moyennes. Surtout, seul Apple connaît ses critères de succès pour ce produit. Présenter de faibles ventes unitaires comme un échec ignore le contexte : le Vision Pro n’a jamais été conçu pour le grand public. Apple l’a positionné comme une plateforme visionnaire de « calcul spatial » pour early adopters, non comme diversification immédiate de la dépendance à l’iPhone (renforcée par la croissance des services).

Un intérêt plus lointain

Les changements de production, comme le transfert au Vietnam et l’arrêt chez le fournisseur Luxshare début 2025, correspondent à l’atteinte des objectifs d’inventaire pour le modèle M2 avant le rafraîchissement avec la puce M5. Fin 2025, les ventes cumulées approchaient le million, dont beaucoup à des entreprises. Ce n'est pas suffisant pour rentabiliser la recherche et développement, mais le Vision Pro pose surtout les bases pour de futures lunettes AR et innovations visionOS, influençant des concurrents comme Meta et Android XR. Comme l'iPhone ou l’iPad original, il constitue un point de départ pour redéfinir l’informatique.



Avec environ 1 million d’utilisateurs, une pénétration du marché dominé par Meta et des besoins continus en développeurs, le qualifier d’échec rate l’essentiel. Le succès dépend de la croissance de l’écosystème, non des seules ventes à court terme. À la rédaction, nous pensons que le format "lunettes" sera le seul capable de déclencher un fort volume de ventes, surtout si le prix reste sous un certain seuil. Les Apple Glass arriveront par étape, avec une première non autonome dès l'an prochain.