Le premier test du Meta Quest 3 met la pression sur le Reality Pro d'Apple

Mark Zuckerberg l'évoquait à demi-mots en février dernier, sa société Meta travaille sur un casque Meta Quest 3 plus léger et plus abordable. Avant sa présentation officielle, Mark Gurman de Bloomberg, qui a eu l'occasion d'essayer un prototype du Meta Quest 3, a déclaré qu'il s'agissait à coup sûr du concurrent le plus sérieux au futur Reality Pro d'Apple, un casque que l'on découvrira dans une semaine à la WWDC 23.

Le futur Meta Quest 3

Ce qui a frappé Gurman, c'est le design fin du Meta Quest 3. Notre confrère laisse entendre que le casque d'Apple, dont la batterie serait déportée, aura fort à faire.



Pour situer le contexte, Meta (anciennement connu sous le nom de Facebook) a l'habitude de produire des casques VR depuis son rachat de la marque Oculus il y a bientôt dix ans. Le Rift, sorti en 2016, était un appareil connecté qui nécessitait un PC puissant pour fonctionner. En 2018, un appareil autonome plus abordable appelé Oculus Go a été lancé, suivi par le Oculus Quest en 2019, qui était une version plus puissante du Go pouvant également se connecter à un PC. Le Quest 2 est sorti en 2020 et a marqué la transition de la marque Oculus à la marque Meta. Sans oublier le Quest Pro fin 2022.

Le Quest 2 de Meta

Le Meta Quest 3 sera le vrai successeur du Quest 2 et est apparement déjà en test. Notre ami Gurman a eu une expérience avec un prototype et a noté qu'il avait un facteur de forme considérablement amélioré. L'appareil, dont le nom de code est Eureka, semble plus léger et plus fin que le Quest 2. Il est également équipé de caméras externes qui offrent des capacités de réalité augmentée (AR) en plus de la réalité virtuelle (VR). Tiens tiens, comme le Reality Pro d'Apple.



La face avant du Meta Quest 3 présente trois zones de capteurs verticaux en forme de pilules, les pilules de gauche et de droite contenant des caméras vidéo couleur et des caméras standard, tandis que la pilule du milieu comprend un capteur de profondeur, une première pour la série Quest. La fonction de passage vidéo permet aux utilisateurs de voir un flux vidéo en direct du monde réel, créant ainsi un effet de réalité augmentée. Le journaliste américain a fait l'éloge du Quest 3 pour la précision du rendu des couleurs et la possibilité d'utiliser un téléphone tout en portant le casque.

L'inclusion de capacités de réalité augmentée ouvre la voie à des expériences interactives bien plus poussées, comme inclure l'environnement dans un jeu, utiliser les murs pour jouer au tennis, etc. D'après Gurman, le prix du Meta Quest 3 pourrait être plus élevé que celui du Quest 2, et avoisiner les 500 dollars.

Et le casque Reality Pro d'Apple ?

Ce premier retour avec le prototype Meta Quest 3 nous donne quelques indications sur le Reality Pro d'Apple. Si Meta parvient à créer un appareil plus fin que le Quest 2, cela suggère qu'Apple pourrait faire au moins aussi bien. Apple est connu pour son soin de l'intégration des composants et du design. De plus, l'expérience plus que positive avec la vue de réalité mixte du Quest 3 utilisant seulement deux caméras externes laisse présager une expérience potentiellement supérieure chez Apple, puisque les rumeurs suggèrent que le casque Reality Pro pourrait comporter plus d'une douzaine de caméras.



Alors que le casque Reality Pro d'Apple devrait offrir une expérience plus sophistiquée et bénéficier de l'intégration avec l'écosystème Apple, Meta dispose déjà d'une gamme de jeux et d'expériences VR. En outre, le prix de 500 dollars annoncé par les rumeurs pour le Meta Quest 3 pourrait être plus attrayant pour les consommateurs que la fourchette de prix de 1 500 à 3 000 dollars prévue pour le casque de la firme de Cupertino.



Une chose est claire, le Meta Quest 3 représente la plus grande concurrence pour le casque Reality Pro d'Apple à l'heure actuelle.