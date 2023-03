Bon plan : le casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 est en promotion !

La réalité virtuelle n'a pas encore intégré votre quotidien ? C'est peut-être l'occasion de se faire plaisir avec cette belle promotion sur l'une des valeurs sûres des casques VR : le Meta Quest 2. Pour une durée temporaire, le géant du marché propose une remise intéressante sur son modèle en stockage 256 Go.

Le Meta Quest 2 est en réduction

Après une augmentation de prix qui a eu lieu au cours de l'été 2022, Meta devient plus raisonnable avec un tarif plus accessible pour son Meta Quest 2 en 256 Go. Cette promotion temporaire inclus le casque de réalité virtuelle, mais aussi deux jeux : GOLF+ et Space Pirate Trainer DX qui seront totalement gratuit après achat.



Si vous ne le connaissez pas encore, le Meta Quest 2 a de nombreux avantages :

Une autonomie exceptionnelle comparée à certains modèles concurrents : il n’exige pas d'être connecté à un ordinateur ni à un smartphone.

La qualité visuelle est parmi l'une des meilleures sur le marché avec 1832 x 1920 par œil, les graphismes sont clairs et nets.

Une expérience sans fil : contrairement au PlayStation VR 2 de Sony qui nécessite d'être relié par un câble jusqu'à la PS5, le Meta Quest 2 fonctionne sans fil avec une batterie intégrée apte à gérer 2 à 3 heures d'utilisation sans interruption.

Parmi les autres avantages, on retrouve un tas de capteurs qui sont capables de détecter les mouvements de votre tête et de vos mains avec une grande précision. Une bibliothèque de jeux et d'applications bien remplies, celles-ci est en constante évolution et propose plus de 250 titres dont quelques-uns très populaires (Beat Saber, Vader Immortal, The Climb 2)... Côté applications, vous retrouverez des classiques comme Oculus TV (une app qui vous offre des vidéos en VR), YouTube VR, Prime Video ou encore Netflix. Un large choix qui va rapidement rendre votre Meta Quest 2 indispensable au quotidien !



Au niveau de l'audio, le casque VR de Meta propose un système audio positionnel 3D. Les haut-parleurs sont intégrés dans les sangles latérales du casque, près de vos oreilles et offrent un son spatial 3D de haute qualité, ce qui signifie que le son est projeté dans différentes directions pour créer une sensation de profondeur et d'immersion.

En plus des haut-parleurs intégrés, le Meta Quest 2 dispose également d'une prise jack audio standard, qui permet aux utilisateurs de connecter des écouteurs ou un casque audio externe pour une expérience audio encore plus personnalisée.

Tarif et disponibilité

Convaincu par ce casque de réalité virtuelle ?

Amazon vous propose une réduction de -13% ce qui baisse le prix à 479,99€ au lieu de 549,87€. Pour les abonnés Amazon Prime, vous pourrez profiter de la livraison en 1 jour ouvré ou le soir même suivant votre localisation.

En cas d'insatisfaction, le retour est bien évidemment gratuit !



Dans le pack, vous aurez : le casque VR, 2 manettes touch, 2 piles AA, une belle housse en silicone pour faciliter le transport, un espacement pour les utilisateurs qui ont des lunettes, un câble de chargement et un adaptateur secteur.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.