Apple a prévu d'intégrer Face ID dans son casque de réalité virtuelle

Au vu des dernières rumeurs, Apple aurait l'intention de faire fonctionner Face ID dans son casque de réalité virtuelle. Cela permettrait de faire des paiements et de se connecter à ses différents comptes sans avoir besoin de passer par son iPhone.

Face ID sera de la partie sur le casque VR d'Apple

Toujours dans l'attente d'une annonce officielle de la part d'Apple, les rumeurs continuent d'affluer au sujet du futur casque de réalité virtuelle de la marque.



Si l'on a déjà entendu parler de RealityOS, l'équivalent d'iOS, mais pour le casque VR, ou encore de son prix qui risque d'être pimenté, il est désormais temps d'évoquer la reconnaissance faciale.



Le système Face ID d'Apple est encore à l'heure actuelle le système de reconnaissance faciale le plus sophistiqué et sécurisé qui existe sur smartphone et tablette. Selon les infos de The Information, Apple aurait prévu d'intégrer Face ID directement dans son casque.

D'après les deux personnes qui ont travaillé sur le projet de développement et qui sont à l'origine des déclarations, il sera possible de se connecter rapidement à ses différents comptes en ligne et même d'effectuer des paiements instantanés.



Si Face ID n'est pas directement mentionné dans le rapport, il est assez facile de deviner que c'est de lui dont on parle. Pour être précis, c'est un scanner de l'iris qui serait prévu ici.



Une fois de plus, Apple a l'intention de se distinguer de la concurrence et de transporter son écosystème tout entier dans ce nouveau produit afin que les utilisateurs s'y sentent comme chez eux. C'est justement la force de la firme de Cupertino.



Pour rappel, les précédents rumeurs évoquent des écrans micro-OLED, la possibilité de passer des appels, mais aussi l'intégration des Memojis et de SharePlay. Cet été, l'analyste Kuo évoquait une sortie pour 2023. Une date qui paraît optimise, mais qu'on espère bien réelle.